Ator de "A Grande Família" consegue trabalho após pedir chance pelo Facebook

23/12/2016 | 12h05

Marcos Oliveira, de 64 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola de A Grande Família, conseguiu um trabalho após escrever no Facebook que estava desempregado e precisando de uma oportunidade.

O ator ficou 13 anos no ar com o seriado e chegou a participar de Liberdade, Liberdade. Mas desde o término da novela, em agosto, Marcos não conseguiu outro papel e se viu obrigado a pedir ajuda na rede social.



Marcos Oliveira como Beiçola de A Grande Família e, à direita, como o falso padre Vizeu de Liberdade, Liberdade Foto: Divulgação / TV Globo

"Oi gente, sou o Marcos Oliveira e estou na batalha. Estou sem contrato e quero trabalhar. Beijos", escreveu o ator.



O apelo, publicado no dia 16 de dezembro, teve mais de 500 compartilhamentos e 600 comentários, a maioria deles, elogiando o trabalho do ator e desejando força para que ele conseguisse logo um emprego.

Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira, Marcos fez outro post para agradecer a ajuda de todos e contar que conseguiu uma oportunidade. Não é uma chance para viver um personagem na televisão, mas um novo desafio: gravar vídeos interpretando diferentes tipos de profissionais.



O ator fala sobre o convite da startapp GetNinjas, um aplicativo para contratação de todos os tipos de serviços. Ele explica que irá gravar vários vídeos interpretando profissionais das diversas áreas disponíveis no aplicativo, como diarista, pintor, barman, personal trainer, entre outros. Marcos afirma, ainda, que não teria problema em exercer qualquer uma dessas profissões, caso não surgissem convites como ator.

Ao Ego, Marcos falou que está feliz com a oportunidade de trabalho e que o cachê será para quitar as contas:



— Vou pagar minhas dívidas, tenho muitas. Tem aluguel para pagar... Porque é assim, há uma esperança no ar. Pode ser que venha isso, aquilo, mas, quando você vê, não aparece nada e você fica com uma baita dívida. Bate um desespero quando vê que não tem um troco no banco para pagar aluguel, contas e comida. Mas não vim ao mundo para pedir esmola. Acredito que tenho um bom trabalho, sou capaz de produzir e interpretar — disse.

Essa não é a primeira vez que um ator pede emprego nas redes sociais. Em julho deste ano, Joana Fomm, de 75 anos, também pediu ajuda pelo Facebook para voltar a trabalhar. Na ocasião, ela pediu uma oportunidade como atriz ou jornalista.