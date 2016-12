Autores fazem mudanças e excluem personagens de "A Lei do Amor"

Noveleiros 23/12/2016 | 11h51 Atualizada em

As maldades de Tião Bezerra (José Mayer), o romance de Helô (Cláudia Abreu) e Pedro (Reynaldo Gianecchini) e as últimas surpresas de A Lei do Amor não foram suficientes para aumentar a audiência da trama. No ar há quase três meses, a história não empolgou o suficiente, por isso, os autores Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari resolveram promover novas mudanças.

A principal decisão foi a de enxugar o elenco. O excesso de personagens era um dos problemas da novela, causando o mau aproveitamento de ótimos atores.

Assim, sumiram da trama os políticos corruptos Venturini (Otávio Augusto), Arlindo (Maurício Machado) e Pascoal (Rafael Primo). O trio já aprontou o que tinha que aprontar e acabou se tornando dispensável.

Outra que sumiu, deixando apenas um bilhete para os pais, foi Aline (Arianne Botelho), a aprendiz de vilã que teve bons momentos, mas se perdeu com a saída da mansão dos Leitão. Sem Aline, Marcão (Paulo Lessa) perdeu sua musa e também sumiu de cena.

A próxima "vítima" será Beth (Regiane Alves), que mal chegou e já tem data para dizer adeus à novela. Na segunda semana de janeiro, ela descobre o caso de Ciro (Thiago Lacerda) e Magnólia (Vera Holtz), o que a deixa na mira da vilã. Ainda mais que Ciro se apaixona de verdade por Beth e planeja fugir com ela, deixando a antiga amante para trás.

A ex-mulher de Augusto (Ricardo Tozzi) será assassinada e, ao que tudo indica, tem o dedo, ou melhor, a mão inteira, de Mág nesse crime. Mais uma vítima na lista negra da megera!