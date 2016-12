Badalação na Bahia, luxo em Fernando de Noronha: saiba onde famosos vão passar o Réveillon

Vem, 2017! 29/12/2016 | 12h00 Atualizada em

Se você curte acompanhar os famosos nas redes sociais já deve ter reparado: para a maioria deles, o Réveillon já começou. Alguns destinos turísticos do Brasil estão recheados de celebridades, que vão curtir a virada do ano em festas pra lá de badaladas. Confira onde alguns deles estão:



Um dos destinos queridinhos dos famosos é Fernando de Noronha. Para Bruno Gagliasso, a ilha é tão especial que ele decidiu investir em uma pousada por lá. Ele, a esposa Giovanna Ewbank e a filha Titi estão curtindo o fim de ano na ilha e também vão receber alguns amigos no local.

Família em Noronha...¿¿¿¿¿¿¿¿ @pousadamariabonitanoronha AMOR mt AMOR... #réveillonzemaria2017 #reveillonzemaria @elvisnm Uma foto publicada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) em Dez 28, 2016 às 6:42 PST

Bom dia!!!! #noronha #peace #love #nature @pousadamariabonitanoronha ¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Dez 28, 2016 às 6:42 PST

Marina Ruy Barbosa também escolheu Fernando de Noronha para passar o Réveillon e o motivo é nobre: ela está comemorando um ano de namoro com seu noivo, Xandinho Negrão. Segundo o jornal Extra, os dois fecharam uma pousada de cinco quartos para passar o último final de semana do ano com alguns amigos.

Tá ruim a vida ¿¿¿¿ Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Dez 28, 2016 às 9:22 PST

Outras celebridades como Giovanna Lancellotti. Paulinho Vilhena, Rafael Cortez, Renato Góes, Paula Fernandes e Carol Castro também estarão no arquipélago.



Bahia é outro destino queridinho dos famosos. Sasha, por exemplo, deixou o inverno de Nova York, onde mora, para curtir o fim de ano em Trancoso. Por lá também estão Fernanda Paes Leme e Caio Castro.

Sorriso de verão ¿¿ Uma foto publicada por Fê Paes Leme (@fepaesleme) em Dez 28, 2016 às 7:48 PST

Pertinho de Trancoso, na Península de Maraú, também na Bahia, está Sophia Abrahão. Quem também circula por lá são as atrizes Josie Pessoa e Thaíssa Carvalho.

amando esses dias de descanso por aqui ¿¿¿¿¿¿ renovando as energias para 2017 ;) @devassa #senteoclima Uma foto publicada por Sophia Abrahão (@sophiaabrahao) em Dez 28, 2016 às 12:45 PST

O litoral do Rio de Janeiro também será bastante procurado. Neymar, por exemplo, vai dar um festão em sua mansão em Mangaratiba. Entre os convidados, o surfista Gabriel Medina, Bruna Marquezine e toda a família da atriz.

Mas nem todo mundo pretende ficar no Brasil. Leandro Hassum, por exemplo, está com um pé nos Estados Unidos, já que pretende viver lá no futuro, e já vai passar o Réveillon em Orlando, com sua família.