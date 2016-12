Cacau Colucci exibe bumbum em praia da Colômbia e revela receita de 'Petit Gâteau Fitness'

Segredo da boa forma 22/12/2016 | 08h15 Atualizada em

O verão chegou com tudo para os famosos. Curtindo as férias em Cartagena das Índias, na Colômbia, Cacau Colucci leva os seguidores ao delírio com cada clique publicado em seu perfil do Instagram. Nesta quarta-feira, 20, não foi diferente, a ex-BBB, compartilhou uma foto exibindo o bumbum na beira da piscina.



Dona de um corpo escultural, Cacau tem mais de 700 mil seguidores na rede social, e vem postando diariamente fotos com paisagens paradisíacas.



Colocando o bronzeado em dia, ela também mostra sua rotina de beleza e recebe centenas de elogios dos internautas, como: ¿Maravilhosamente maravilhosa¿ , ¿o bumbum mais lindo do Brasil¿ e ¿que espetáculo¿.



¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Si no sueñas nunca encontrarás lo que hay más allá de tus sueños ¿¿ Uma foto publicada por Cacau Colucci (@cacaucolucci) em Dez 20, 2016 às 6:51 PST

