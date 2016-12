Cauã Reymond opina sobre aborto e drogas e revela: "Já fumei maconha"

Entrevista polêmica 21/12/2016 | 15h35 Atualizada em

Prestes a interpretar gêmeos em Dois Irmãos, nova minissérie da TV Globo, que estreia em janeiro, Cauã Reymond, 36 anos, fala à revista Marie Claire sobre assuntos polêmicos como aborto e maconha. Direto ao ponto, o galã abriu o jogo e admitiu:



– Já usei maconha. Talvez o Brasil não esteja preparado, mas gosto do que aconteceu no Uruguai. Vejo a possibilidade da legalização da maconha - e não de outras drogas.



Pai de Sophia, do casamento com Grazi Massafera, o ator também se mostrou favorável à interrupção da gravidez:



– Não de qualquer forma, cada caso é um caso. Assim como sou a favor do estudo da legalização da eutanásia. Se uma pessoa não quer estar aqui, deve ter o direito de fazer.