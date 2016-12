Chitãozinho e Xororó contam que não reúnem as famílias no Natal e brincam: "Passamos o ano todo juntos"

Cada um para seu lado 22/12/2016 | 12h56 Atualizada em

Já que eles passam o ano juntos, nada mais justo que passassem o Natal em família, não é? Em se tratando de Chitãozinho & Xororó, a resposta é não. Nos bastidores do Encontro com Fátima Bernardes, na manhã desta quinta-feira, eles comentaram que passam o Natal em casas separadas.



— Não passamos juntos. Eu vou para um canto e ele para outro. Passamos o ano todo juntos já (risos). Quando chega esse período de férias, cada um quer curtir a sua família. Nossa família não vive totalmente junta, cada um mora num lugar — explica Chitãozinho.



Sandy, em papo exclusivo, revela seus hábitos gaúchos: "Agora, quem faz o chimarrão sou eu"



Xororó revela que constrói espadas de brinquedo para o neto, filho de Sandy: "E ele quebra"



Mas é claro que os manos fazem uma confraternização antes da chegada do Papai Noel



— A gente sempre faz um jantar ou um almoço de confraternização para reunir o máximo de irmãos — revelou Xororó.



Sucesso nas duplas, estouro como quarteto



O pai de Sandy, aliás, contou que o Papai Noel voltou a frequentar o Natal em sua casa, com a chegada de Theo, filho de Lucas Lima e Sandy.



— No Natal passado, meu genro se vestiu de Papai Noel para apresentar para o Theo. Esse ano, ainda não sabemos como vai ser, mas deve rolar de novo. Faz parte¿, revela o cantor.



Leia mais sobre famosos e entretetenimento