Claudia Raia reúne famosos para festa de aniversário no Rio

Comemoração 20/12/2016 | 10h11

Claudia Raia resolveu antecipar as comemorações de aniversário para brindar a chegada dos 50 anos com os amigos por perto. Além do filho Enzo e do namorado, Jarbas Homem de Melo, as atrizes Heloisa Périssé, Paolla Oliveira e Mariana Ximenes também marcaram presença na festa.



Leia mais notícias no Blog da Farroupilha





Foto: Reprodução / Instagram



O evento aconteceu na noite desta segunda-feira, 19, mas a sua data de aniversário oficial é dia 23, próxima sexta-feira.





Foto: Reprodução / Instagram

* Rádio Farroupilha