Coisas para ver na TV no final de semana

Estrelas especial de Natal

Em ritmo de festa, na sala de casa, batendo papo no sofá: é nesse clima que Angélica se une à jornalista Poliana Abritta e às atrizes Fabiana Karla e Tatá Werneck para comemorar o Natal do Estrelas, neste dia 24.

As quatro passam a tarde de sábado contando sobre o que mais gostam de fazer na data comemorativa, relembram histórias divertidas de Natal, trocam presentes e, é claro, provam muitas delícias. RBS TV, sábado, 14h45min.



Altas horas também entra no clima



Foto: Ramón Vasconcelos / TV Globo/Divulgação

O especial de Natal do Altas horas, apresentado por Serginho Groismann, propõe um confraternização para curtir o clima da grande noite. Com direito a decoração especial, o programa reúne ícones de diferentes gerações do sertanejo, rock, pop e funk brasileiro.

Irmãs Galvão, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Sandy, Tiago Iorc, Maria Gadú, Vanessa da Mata, Tiê, Erasmo Carlos, Frejat, Fábio Jr., Anitta e Chitãozinho & Xororó se revezam entre números únicos, nos quais cada música é acompanhada pela Orquestra Paulistana de Viola Caipira e a Orquestra Sinfônica de São Paulo. RBS TV, sábado, 21h55min.





Troféu Mário Lago no Domingão do Faustão



Foto: Ramón Vasconcellos / TV Globo/Divulgação

A edição 2016 do tradicional Troféu Mário Lago será entregue neste domingo, no Domingão do Faustão. Os agraciados da vez serão Mauro Mendonça e Rosamaria Murtinho.

O casal, um dos mais respeitados da televisão brasileira, contabiliza dezenas de trabalhos na tevê, no cinema e no teatro. Com isso, vieram não só a experiência, como também o respeito e o carinho de muitos colegas de trabalho. Vários deles, como Nathalia Timberg, Tony Ramos e Ary Fontoura, gravaram depoimentos para os dois.

A responsável por levar os troféus aos homenageados é Susana Vieira, vencedora da última edição, em 2015. RBS TV, domingo, 17h15min.



Programa Especial de Natal da RBS TV

Foto: Maicon Hinrichsen / Divulgação

É Natal, e o Galpão crioulo deste domingo comemora a data com a apresentação de uma atração especial, que uniu música e solidariedade no Auditório Araújo Vianna: o Programa Especial de Natal da RBS TV.

Grandes nomes da música animam o público que compareceu ao evento e contribui para a campanha Desafio do Bem com doações de alimentos.

Quem faz a festa na primeira parte do especial é Tchê Guri, Cristina Sorrentino e Crianças Emcanto, Thedy Corrêa, Juntos, participantes gaúchos do The Voice Brasil, Teatro Novo, Fábio Vargas e Paulo Figueiró, Shana Müller, Daniel Torres, Cristiano Quevedo, Neto Fagundes, Lê Vargas, CTG Tiarayú e Emily Borghetti. Além deles, comunicadores do Grupo RBS também participaram desse encontro muito especial. A segunda parte vai ao ar na semana que vem. RBS TV, domingo, 7h05min.

Especial de Natal de Doctor Who



Foto: BBC / Divulgação

Os fãs de Doctor Who vão ter muito o que comemorar neste Natal. O canal Syfy vai exibir, em sequência, neste domingo, uma maratona dos especiais de Natal da série, a partir das 15h10min. São seis histórias para você aproveitar junto com as guloseimas que sobraram da ceia.

Mais tarde, às 22h30min, será exibido o inédito episódio natalino O retorno do Dr. Mysterio. No episódio, o 12º Doutor se une a um super-herói e um jornalista para salvar a cidade de Nova York de uma ameaça alienígena mortal. Canal Syfy, domingo, a partir das 15h10min. O episódio inédito vai ao ar às 22h30min.





Pedro Bial recebe Karol Conka



Foto: Eliana Rodrigues / Divulgação GNT

Se quiser fugir dos programas natalinos, uma boa pedida é o último episódio inédito do Programa com Bial. A convidada da vez é Karol Conka. Atrevida, como ela mesma se intitula, a cantora comenta sobre o início de sua carreira, sobre o trauma de perder o pai ainda jovem e sobre planos futuros.

Durante o papo, a rapper comenta ainda como foi sua inserção no mundo da internet e da tevê.

– Com tempo vi que não tinha nada parecido com o meu universo na televisão, então realmente quis fazer essa diferença. Eu tenho o princípio de levar informação e fazer a mulher negra se enxergar. É a primeira vez que uma rapper mulher nacional chega no patamar que eu cheguei.

GNT, domingo, 20h30min.



Exibição do DVD 1997, de Luan Santana



Foto: Eduardo Martins / AgNews

O canal Multishow exibe, com exclusividade, o mais recente trabalho de Luan Santana, o DVD 1977. Neste novo projeto, ele conta com as participações das cantoras Ana Carolina, Anitta, Ivete Sangalo, Marília Mendonça e Sandy, além da atriz Camila Queiroz (na foto). A temática tem como objetivo homenagear as mulheres e a conquista de seus direitos, mesclando as canções com depoimentos das convidadas. Multishow, domingo, 20h.