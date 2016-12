Com título de musa e há um ano na previsão do tempo, Brunna Colossi já ganhou presente do Papai Noel!

Aqui Entre Nós 24/12/2016 | 10h00 Atualizada em

Brunna Colossi, 28 anos, vai ter um Natal longe da família, mas com o coração em festa. No dia 23 de novembro, ela comemorou um ano na previsão do tempo da RBS TV e, desde o dia 9 de dezembro, está fazendo o maior sucesso com uma baita sacada no Jornal do Almoço: o quadro SOS São Pedro, em que interage com telespectadores respondendo a dúvidas que eles mandam em vídeo.







Na semana passada, também outro presente antecipado do Papai Noel: a jornalista foi eleita Musa 2017 da RBS TV, quando recebeu a coroa da repórter do Globo Esporte Kelly Costa no Tchê Voice Brasil, confraternização entre colegas da emissora.

Kelly Costa (E) passou a coroa para Brunna no Tchê Voice Brasil, uma confraternização interna entre colegas da RBS TV. Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Seja como musa, seja no Redação RS, seja como garota da previsão do tempo no JA e RBS Notícias, Brunna já tem seus desejos na ponta da língua para 2017.



Aqui Entre Nós — Nesta época do ano, aumenta a procura do público por ti, atrás da previsão do tempo para as festas?

Brunna Colossi — Sim, agora é bem maior. As pessoas querem se programar, viajar, arrumar as malas. Aumenta a curiosidade, e eu acabo recebendo bem mais perguntas. Para dar vazão a isso, criei o SOS São Pedro. Até os agricultores mandam as suas questões, querendo saber a previsão de dois, três dia antes para colher, por exemplo. A criançada também tem participado muito, adora! Assim, consigo interagir mais com os telespectadores. Mas é previsão, não precisão do tempo, ainda mais agora no verão, uma época tão cheia de pancadas de chuva!

Quadro novo já faz o maior sucesso. Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Aqui — A propósito, podemos dar a previsão, não a precisão, para Natal e para Ano-Novo de uma forma geral?

Brunna — No Ano-Novo, a previsão é de predomínio de tempo firme no Estado. Já no Natal, sol entre nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia. Domingo, o sol aparece a maior parte do tempo, mas, a partir da tarde, podem ocorrer pancadas.



Aqui — Como foi receber a coroa de Musa 2017 no Tchê Voice Brasil?

Brunna —(risos) Era uma votação entre colegas. Vou te dizer que morri de vergonha, quase me deu um troço! Esse negócio de musa me deixa um pouco envergonhada. Mas o legal é receber o carinho dos colegas.

Aqui — Já tens um passado de concurso de beleza como tantas outras estrelas da tevê?

Brunna — No colégio, fui Garota Estudantil na minha cidade. E, com uns 14, 15 anos, princesa da Expofeira de Alecrim (sua terra natal).



Aqui — Como foi este teu primeiro ano como garota da previsão do tempo, vinda da RBS TV de Caxias?

Brunna — O retorno do público tem sido incrível! É terminar o JA, e sempre já tem um monte de recadinhos no meu Facebook com telespectadores me mandando sugestões. Por isso, criei uma página minha no Face para ter essa troca com as pessoas, que são supercarinhosas. Me sinto realizada! Pra mim, é muito gratificante, é o reconhecimento.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Aqui — Então, o presente do Papai Noel veio antecipado?

Brunna — Sim, com certeza. E, neste Natal, vou trabalhar. Por isso, ou vou celebrar na casa de amigos, na Serra, que é pertinho da Capital, ou com colegas em Porto Alegre. Mas o Ano-Novo será em Alecrim com a família!



Aqui — Já fizeste teus pedidos para 2017?

Brunna — Meus pedidos são de paz de espírito, de dias de tranquilidade. Só tenho a agradecer por tudo que aconteceu de legal. Todo mundo me abraçou, me senti muito acolhida. Então, desejo dias bem leves para o próximo ano, e que a previsão seja só de tempo bom. Com chuva ou com sol, que seja na dose certa.

Foto: Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Conheça mais a nova garota da previsão do tempo



Leia mais sobre famosos e entretenimento