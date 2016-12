Confira as fotos na nova mansão de Neymar, próxima a Angra dos Reis

Puro chiquê 21/12/2016 | 17h48 Atualizada em

Curtindo uma temporada de férias no Brasil, Neymar aproveita sua nova aquisição. O jogador do Barcelona comprou uma mansão de R$ 28 milhões em Mangaratiba, cidade ao lado de Angra dos Reis, cerca de 130 quilômetros do Rio, onde pretende passar as festas de final de ano com a família e os amigos.

Na terça-feira, 20, Neymar compartilhou nas redes sociais uma foto na piscina com os amigos inseparáveis.

A mansão é localizada em um condomínio de luxo, e o terreno possui 10 mil metros quadrados. Conta com seis suítes, heliporto, quadra de tênis, spa com jacuzzi aquecida, sauna a vapor, sala de massagem, academia, vaga para lancha de grande porte, entre outros.

Só para quem pode, não é mesmo?!

Foto: Reprodução Bossa Nova Sir / Sotheby´s

O jogador tem como vizinhos a apresentadora Regina Casé, a atriz Adriana Esteves e o jogador de futebol Emerson Sheik.

E, ao que tudo indica, Bruna Marquezine e Neymar reataram o relacionamento. Será que atriz vai curtir a nova residência do cantor?

Confira algumas fotos:

* Rádio Farroupilha