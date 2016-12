Conheça os riscos do "sexting"  

Falando de Sexo 25/12/2016 | 18h31 Atualizada em





Uma amigona minha que eu adoro me disse que o carinha com quem tem se relacionado pediu para ela tirar foto pelada e mandar para ele.Ah, e o sujeito comentou que também faria isto para corresponder... Ela disse que é o tal de "sexting". Vocês podem me explicar direito o que é isso, amigas? Obrigada!



Bem, o sexting vem dos termos "sex" (sexo) e "texting" (envio de mensagens). Trata-se da transmissão, via celular ou internet, de textos ou imagens relacionados a sexo. Mas muita atenção, gente, porque há uma pena prevista de reclusão, de três a seis anos, para quem oferecer, trocar, disponibilizar, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive via sistema de informática, fotografia, vídeo ou outro registro, cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes.



A partir daí, fica o nosso alerta para prevenir os adolescentes para que não caiam no conto de "se você realmente me ama, manda sua foto, ou se mostre, faça vídeo sem roupas para mim". Pais e educadores devem ficar muito ligados a esta questão recorrente que pode ter gravíssimas consequências psicológicas para suas vítimas.



Esta meninada não pensa nos efeitos desta troca e sobre onde aquele vídeo sensual seu pode parar.



É importante que vocês não se enganem. Este tipo de situação acontece todos os dias, chegando ao desespero de adolescentes quererem tirar a própria vida com vergonha e arrependidos de terem mostrado sua intimidade. Por isso, gurizada e adultos, toda atenção é pouca com o "sexting". Preservem-se ao máximo e não caiam no conto.



