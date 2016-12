Dentes brancos demais de Nego do Borel, Neymar e Robinho chamam a atenção na web: "Sorriso me cegou"

Digam xiiiiiis! 23/12/2016 | 10h32 Atualizada em

Nego do Borel participou do jogo beneficente organizado por Neymar e Robinho no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 22. Logo após a partida, o funkeiro postou fotos ao lado dos craques e chamou atenção dos fãs da rede social pelo sorriso branquíssimo ao extremo.



Foto: Instagram / Reprodução

É óbvio que os internautas não resistiram e "pegaram no pé", né?



Confira alguns comentários:

"imagina quantas colgate eles gastaram pra deixar os dente assim"



"O dente da Shakira é Lixo perto do de vocês"



"É comercial de pasta de dente?"



"Esse sorriso me cegouuu"



"Pretinho, me indica esse dentista aí!"



"Tem um pouco de foto nesse filtro"



Leia mais notícias no Blog da Farroupilha



E aí, o que achou do sorriso suuuuuuuuper natural dos atletas?



Rádio Farroupilha