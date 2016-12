Em comemoração ao bom ano que teve, Natalia Casassola posa nua

Colírio 22/12/2016 | 16h59 Atualizada em

Final de ano é aquele momento tradicional de se fazer um balanço do ano que se vai, pensar em metas para 2016, toda aquela coisa. E, enquanto a gente ouve por aí que 2016 foi um ano pesado, a ex-BBB Natalia Casassola parece não ter muito do que reclamar.



De acordo com entrevista publicada no jornal Extra, a gaúcha, 31 anos, entrou no ramo empresarial e investe a grana de ensaios nus, presenças vips e publicidades na pousada que está abrindo em Florianópolis, Santa Catarina. Com a vida financeira estabilizada, ela revela que pretende focar mais no lado pessoal. Para celebrar a tal nova fase, na qual ela diz que não quer mais viver da beleza, adivinhe o que ela fez: Foi lá e posou nua, claro.



— Estou vivendo uma ótima fase, e esse foi um ano muito bom para mim. Mas agora quero focar em construir uma família, com maridos e filhos. Daqui a quatro anos, não vou querer mais depender da beleza. Quero viver uma nova fase planeja — afirmou.





Matéria : @jornalextra Foto: @primotaccaneto Beleza: @jomoraes_ Uma foto publicada por Nati Casassola (@naticasassola) em Dez 22, 2016 às 6:04 PST

O ensaio sensual, pelo que se sabe, seria um dos últimos da atual fase. É esperar para ver... Em outras fotos do seu Instagram, ela não cansa de postar registros que comprovam sua boa forma.







Foto: @primotaccaneto Beleza : @jomoraes_ Site: @sigadiamond Uma foto publicada por Nati Casassola (@naticasassola) em Nov 5, 2016 às 3:53 PDT

Ativar vitamina D ¿¿ Uma foto publicada por Nati Casassola (@naticasassola) em Nov 4, 2016 às 7:45 PDT

Matéria : @siteego 03/11/2016 Foto: @primotaccaneto Beleza : @jomoraes_ Site: @sigadiamond Uma foto publicada por Nati Casassola (@naticasassola) em Nov 3, 2016 às 9:37 PDT

