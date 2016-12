Falando de Sexo 22/12/2016 | 10h00 Atualizada em

Em época de Natal, nada melhor do que presentear seu amor com um presente que surpreenda. A ordem é sair da casinha, inovar na cama.



E quem dá as dicas é a sexóloga Lúcia Pesca. Vá pensando no que mais tem a ver com seu par e assista ao nosso vídeo.





Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br