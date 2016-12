Ex-bbb Cacau usa fita isolante para se bronzear e faz mistério com resultado: "Vou deixar só para mim"

Só na marquinha 27/12/2016 | 10h32 Atualizada em

Maria Claudia, a Cacau, também aderiu a nova febre de fazer bronzeamento com fita isolante.



Durante suas férias em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a ex-BBB usou a técnica para ficar com a marquinha tão desejada pelas mulheres no verão. "Foi bem legal! Deu para pegar uma leve marquinha, porque levei chuva para Mossoró", brincou durante uma conversa com o EGO.



Foto: instagram / Reprodução

Leia mais notícias no Blog da Farroupilha

Quando perguntada sobre o resultado final, Cacau desconversou, e preferiu fazer mistério por enquanto: "Não vou mostrar, mas está uma coisa! Vou deixar só para mim (risos). Estou me namorando, não preciso de mais ninguém neste verão. Estou me curtindo demais com esta marquinha", comentou a potiguar ao dar a entrevista.

Rádio Farroupilha