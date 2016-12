Fã de Ana Paula Renault faz tatuagem em homenagem a ex-participante do reality show

Olha ela! 21/12/2016 | 08h38 Atualizada em

Sylvio Neto resolveu fazer uma tatuagem da ex-BBB Ana Paula Renault , sucesso nas redes sociais, para demonstrar todo amor que sente pela sua musa pessoal. Ele fez a tatuagem durante as férias de seu serviço e garante que não tem arrependimentos: "Não tenho, não. Nada do que faço eu me arrependo", disse.



Foto: reprodução / Arquivo Pessoal

Em um bate-papo com o EGO, Sylvio conta que não sentiu dor e que ainda não conheceu a famosa pessoalmente.



"Ela mora perto de onde moro, mas nunca nos encontramos. Mas ela já sabe da tatuagem, porque mandei uma mensagem pelo Twitter", revelou.



Quando questionado sobre o motivo da homenagem, ele apenas falou que tinha em sentimento especial por Ana. "Tenho uma admiração especial pela Ana", terminou.



Foto: facebook / Reprodução

