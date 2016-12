Famosos contam qual prato não pode faltar na ceia de Natal; confira as receitas

Clima de Natal 23/12/2016 | 16h42 Atualizada em

A ceia à espera do Bom Velhinho tem o poder de reunir à mesa família e amigos, em que o menu principal é a celebração. E, na hora de comemorar com muito amor e festa, sempre tem aquele prato que é o nosso preferido.



Retratos da Fama abre a cozinha de estrelas da tevê, da música e do humor para mostrar as delícias que não podem faltar na ceia de cada uma destas celebridades. Caneta e papel na mão para anotar as receitas, e um feliz Natal — com sabor de confraternização!



Em dobro





Essa dupla tem sabor nos palcos ou na cozinha. Em uma ampla casa na Zona Leste da Capital, os músicos Claus, 38 anos, e Vanessa, 37, reúnem uma turma para celebrar o Natal. Uma das estrelas, claro, é a pequena Olívia, que completou três anos na semana passada.Além de toda a correria por conta do aumento de shows nesta época — somente no dia 17, a dupla fez cinco apresentações —, eles se puxam nos preparativos para a ceia.

E é a própria Vanessa, com seu fiel ajudante Claus, que coloca a mão na massa e prepara o prato que não pode faltar na ceia do dia 24: arroz à grega e farofa com linguicinha.



— Não dá para se enganar, não é uma comida leve (risos). Mas a gente malha o ano inteiro para isso — admite Claus, fã de exercícios físicos.



— O Natal reúne umas 20 pessoas aqui em casa, e o astral é muito bom. E a gente segue aquele esquema tradicional, de várias famílias: cada um traz uma coisa. Eu passo o dia na função das comidas, e o Claus, nas arrumações da casa. — completa Vanessa.



Arroz à grega

1 xícara de arroz

150g de ervilha

2 cenouras

Amêndoas em lasca

150g de presunto

Uva passa

1 lata de cerejas



Farofa com linguicinha

250g de linguiça

500g de farinha de mandioca torrada

1/2 tablete de manteiga

Sal a gosto



Geladinha e refrescante



Natal de gringo não falta família reunida, muita conversa e, claro, boa comida. Este é o cenário na casa da família da apresentadora do Bom Dia Rio Grande Simone Lazzari, 36 anos. Ela, que costuma passar a data na residência dos pais, Simão, 67, e Teresinha, 65, no Bairro Glória, na Capital, cuida de quase toda a ceia sozinha!



— Eu realmente gosto de cozinhar. E, como meus pais trabalham com comércio, acabam chegando tarde, e eu faço tudo — revela a jornalista.

Simone e a salada de fruta: dá para o dia de Natal, para o dia seguinte... Foto: Félix Zucco / Agencia RBS

Ainda melhor



Além das comidas tão tradicionais da data, o que não pode faltar na ceia dos Lazzari é uma salada de frutas muito especial.



— Como todo mundo gosta de frutas aqui em casa, tem que ter todo o ano — comenta Simone.



A receita da nossa gourmet da RBS TV ainda leva um toque todo especial. Depois da preparação, a jornalista serve a salada de frutas com uma ou mais bolas de sorvete de creme:



— Dá para comer no dia de Natal, na noite, no dia seguinte, porque fica melhor ainda (risos)!



Ingredientes:



Um limão

Uma bandeja de morangos

Um cacho grande de uvas

Três kiwis

Três bananas

Uma lata de pêssego em calda

1/2 mamão formosa médio

Duas laranjas de umbigo

1 pote de sorvete de creme

Leve em tempos de calorão



Há alguns anos, a apresentadora Daniela Ungaretti, 40 anos, passa o Natal bem longe de Porto Alegre por um motivo especial. Ela, que mora no Bairro Cavalhada, na Zona Sul da Capital, percorre cerca de 260km para celebrar a chegada do Bom Velhinho na casa da avó, Maria Edith, 84 anos, em Pelotas.



— Se reúne todo mundo lá, é uma grande festa — conta.

Ao lado do marido, Daniel, 42 anos, e dos filhos, João Pedro, 16, e Miguel, cinco, ela aposta em um prato leve: uma salada de arroz sete grãos com legumes, damascos e nozes. Hum!

Dani e a receita leve para uma noite quente Foto: André Ávila / Agencia RBS

— Não é uma salada qualquer! Alto nível de dificuldade (risos). Mas eu adoro por ser muito leve, ajuda na digestão. E também pelo fato de a noite de Natal ser muito quente em geral. Então, não dá para ter pratos muito pesados — explica a jornalista.



O mais curioso é que Dani aprendeu a fazer o prato enquanto trabalhava, fazendo uma reportagem para o Bom Dia Rio Grande:



— E passei a fazer com frequência.



Salada de arroz sete grãos com legumes, damascos e nozes

2 tomates

2 xícaras de arroz

2 cenouras picadas

Salsinha

Damasco a gosto

Nozes a gosto

1 copo de iogurte natural



Triplica as batatas!



No Natal do humorista Cris Pereira, 40 anos, o que não pode faltar é um prato que, só de pensar, dá água na boca.



— Eu sou viciado em salada de maionese e sou conhecido por isso. Quando a gente está viajando com a turnê e vai almoçar em algum lugar que tenha salada de maionese, a galera que está junto já diz: "Dá pro Cris provar (risos)"— diverte-se o humorista, que mora em Novo Hamburgo e passa o Natal em casa, com a família.



Cris e a cunhada: maionese caseira pra lá de especial Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

Malhador assumido e bom de garfo, Cris revela que seu vício pela salada, feita em parceria com a cunhada Elisa Machado, é tanto que a quantidade de batata a ser usada no Natal aumenta significativamente por conta dele.



— O pessoal pergunta: "O Cris vem? Se vem, triplica as batatas!" (risos) — afirma.



Ingredientes

12 batatas médias (calcula-se uma batata média por pessoa)

4 ovos

Temperinho verde

Azeitona picada

Sal a gosto



