Fátima Bernardes dança funk com Ludmilla e vira assunto na internet

"A danada sou eu" 21/12/2016 | 12h11 Atualizada em

Ela já dançou com Anitta, fez capoeira, pole dance, enfim, Fátima Bernardes está cada vez mais "soltinha" no palco do Encontro.

A última performance da apresentadora foi ao som de Ludmilla. Fátima aceitou o desafio, vestiu um figurino especial, um penteado irreverente e fez toda a coreografia de "Sou eu", novo hit da cantora.

Rolou até ensaio nos bastidores, até que na hora da apresentação, até Ludmilla se surpreendeu.

Fátima adorou a experiência e revelou:

— É bom quando a gente consegue se desafiar e fazer algo diferente. Já tive vergonha, mas agora não tenho mais de nada.



Quem também amou foi a galera da internet. Não demorou muito para que a performance de Fátima fosse um dos assuntos mais comentados nas redes sociais:

na vida eu sou a Fátima esperando a pessoa da frente pra seguir a coreografia #Encontropic.twitter.com/nWqNgXrW7N ¿ Jão (@eumuitomais) 21 de dezembro de 2016