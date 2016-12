Ops 24/12/2016 | 11h05 Atualizada em

Um pequeno descuido do ex-galã de Malhação Felipe Tito repercutiu nas redes sociais. Sem perceber, o ator postou um vídeo no Snapchat com um homem pelado ao fundo.

A gafe aconteceu enquanto ele fazia imagens de dentro do vestiário de um jogo de futebol na Arena Palmeiras, em São Paulo.

Depois da repercussão, Tito deletou o vídeo.