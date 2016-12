"Fizemos exaustivos esforços para manter o grupo com as cinco", diz comunicado do Fifth Harmony 

Música 20/12/2016 | 15h39 Atualizada em





Camila (de vestido vermelho) não gostou da saída Foto: Jason Merritt / AFP

Pelo jeito, a saída de Camila Cabello do grupo Fifth Harmony ainda vai dar muito o que falar. Depois de a cantora cubana afirmar que ficou chocada com a forma com o grupo anunciou sua saída, dizendo que não sabia que isso aconteceria nesta segunda-feira, 19, as demais integrantes voltaram a se pronunciar, por meio do Facebook oficial da banda, dizendo que fizeram "exaustivos esforços para manter o grupo vivo com as cinco", mas Camila teria se recusado a colaborar.



Na carta assinada por Ally, Dinah, Lauren e Normani, elas dizem que fizeram muito esforço para sentar e discutir o futuro do Fifth Harmony, mas Camila teria se recusado a participar de reuniões.



"Nós até fomos em um aconselhamento de grupo que ela não apareceu. Então não, após meses de rejeição dela e da equipe, estas supostas longas conversas nunca aconteceram, apesar de implorarmos".



Leia mais sobre famosos e entretenimento



A carta é encerrada com uma tentativa de colocar fim ao diz que me disse.



"Nós sabemos a nossa verdade, nós sabemos o trabalho duro que colocamos e como nós tentamos tantas vezes para fazer isso funcionar para nós cinco. Nós também sabemos o amor e devoção que continuaremos a colocar neste grupo com o apoio de vocês, harmonizers. Nós só desejamos coisas boas para todos. À frente e avante".