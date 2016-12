Giovanna Ewbank comemora a chegada do verão e revela segredo da boa forma: "Me tornei vegetariana"

Vale a pena 27/12/2016 | 09h57 Atualizada em

Giovanna Ewbank usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 23, para dar as saudações a chegada da estação mais aguardada pelos famosos, e uma das preferidas da atriz.



"Bom dia, meu verão amado! Meus dias amanhecem mais felizes com você!", legendou ao postar uma foto usando biquíni.



Gio contou em um bate-papo com o EGO que a boa forma é também resultado do seu novo estilo de vida e que ele só à ajudou a conquistar o corpo ideal para ela.

Leia mais notícias no Blog da Farroupilha

Bom diaaaa meu verão amado!!!!!!! Meus dias amanhecem mais felizes com vc!!! ¿¿¿¿¿¿ Esse biquini é um dos meus prediletos da coleção que eu mesma desenhei para a @newbeach_oficial e claro que ele já vai comigo pra Noronha!!! #biquinibandana #noronha #verao #summertime #love Uma foto publicada por Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) em Dez 23, 2016 às 7:08 PST

"Foi uma mudança legal, estou há um ano sem comer carne e senti que o tônus do músculo não está mais tão flácido, estou comendo coisas com mais proteínas pra repor o que eu perco não comendo carne. Me tornei vegetariana por causa de uma promessa, mas era uma coisa que queria há um tempo. Já tinha feita duas tentativas e não tinha dado certo", revelou.

Rádio Farroupilha