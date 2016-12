Guri de Uruguaiana brinca sobre amigo-secreto: "Presente de coração é sempre porcaria!"

Só se fala noutra coisa... 24/12/2016 | 08h06 Atualizada em

Pitaco

Chê, Natal é tempo de reunir a parentada, que falta de opção! Tem parentes que são iguais a panetone: a gente sabe que eles existem, mas só vemos no fim do ano.



Alguns são como a segunda-feira: tu não gosta, mas é obrigado a suportar. E eu tenho muitos parentes, pois sou de uma família tradicional lá de Uruguaiana — tradicionalmente pobre. Lembro quando meu bisavô morreu... Foi uma briga feia entre os herdeiros — todo mundo queria ficar com as dívidas menores!



Outra tradição que a gente tem na família é a de bater boca. Bah, a ceia de Natal começa bem cedinho, só pra dar mais tempo pra gente brigar à vontade. E coitado do primeiro a ir embora da festa, porque, imediatamente, vira alvo de fofoca de todos outros. Que barbaridade! Se fofoqueiro fosse profissão, não tinha desempregados na minha família.



Daí, tem o amigo-secreto, com presentes a partir de R$ 1,99. Que chinelagem! O vivente que te pegou vem com aquele papinho: "Não sei se tu vai gostar. Mas é de coração...". Presente de coração é sempre porcaria!



Calor familiar



E meus parentes são do Interior de Uruguaiana. O lugar é tão longe que, lá, sinal de celular é igual bolo de diabético: não tem cobertura nenhuma! Não pega celular, muito menos internet! E, aí, tu fica o final de semana inteiro ilhado, sem internet, só convivendo com a família naquele calor humano dos parentes.



Nesses momentos, tu percebe o que é realmente mais importante na vida: a internet. Porque a verdadeira felicidade é ter uma família grande, carinhosa, amorosa morando bem longe de ti!



Família além do Whats

Em tempo de WhatsApp, quando recebo uma ligação, já fico imaginando qual parente bateu as botas. O pior é que, no Natal, tu encontra todo mundo do grupo da família do Whats!



Só que, na vida real, não tem a opção de silenciar o grupo. Aí, tu tem que aguentar mais firme do que prego em polenta!



Eu acho que deviam proibir os parentes de entrar nas mídias sociais, o lugar deles é no porta-retratos, não no Facebook.



Tem uns viventes que não sabem usar essas redes. Tu posta uma foto, e teu tio vai lá e comenta: "Diz pra tua mãe que teu bisavô tá com pedra nos rins, teu primo Juvenal foi preso, e a Salete tá grávida de novo".



Causos da Fronteira



O filho do Juvenal era arteiro uma barbaridade. Tocava o terror lá no Alegrete.



Mas o que o guri tinha de arteiro tinha de esperto também. Num final de ano, o piá resolve escrever uma carta para o Bom Velhinho:



— Querido Papai Noel, fui um bom menino durante todo o ano. Gostaria de ganhar uma bicicleta.

Aí, ele olha para o texto e, insatisfeito, amassa a folha e escreve novamente:



— Papai Noel, fui um bom menino durante a última semana. Por favor, mande-me uma bicicleta.

De novo, não se satisfaz, pensa um pouco, vai até o presépio, pega o menino Jesus, tranca-o em uma gaveta e volta a escrever:



— Virgem Maria, sequestrei teu filho. Se quiser vê-lo novamente, me manda uma bicicleta.



Natal do Guri

Tirinha

