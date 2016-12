Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 21/12/2016 | 06h00 Atualizada em

Agora deixe as perspectivas de lado, pois, por mais intenso que for o entusiasmo que essas infundirem em sua alma, o momento é de ação e não de sonho. Faça o possível, mesmo que em doses menores das desejáveis.

Em algum momento o panorama sempre fica mais amplo e leve, é inevitável isso acontecer. Por isso, evite se estender em dramas e queixumes, pois, tudo passa e, com menos queixas, sem deixar rastros atrás de si.

Num relacionamento, há riscos a ser assumidos, pois, você não pode ficar o tempo inteiro no terreno onde sua alma se sentir segura, em nome do relacionamento, você precisa ingressar no terreno desconhecido do outro.

Outorgue importância às pessoas com que você se relaciona, elas, pelo bem ou pelo mal, são referências que sua alma utiliza para conhecer o mundo e ser reconhecida por ele. Entre tapas e beijos, o que importa é relacionar-se.

Nada muito complicado, apenas as questões mínimas que precisam ser organizadas para tudo funcionar da melhor maneira possível. Em vez de você buscar uma só tacada que solucione tudo, atenda aos pequenos e diversos detalhes.

Faça o que você quiser e se esta afirmação fizer você questionar a realidade, argumentando que isso seria impossível, saiba que o questionamento já é uma prova de que, no fim, você sempre fará o que quiser.

Aproxime-se das pessoas com que você convive, pois, de tempos em tempos e pela força do hábito, elas vão se transformando em entidades estranhas e distantes. Aproxime-se delas, evite que esse estranhamento se arraigue.

As argumentações são importantes, mas não são um objetivo em si mesmo, porém, um meio de as pessoas se entenderem e, pelo entendimento, se libertarem e partirem para seguir seus próprios caminhos.

Está disponível a medida de segurança que sua alma busca para sentir que a vida continua valendo a pena, porém, não será conquistada contando apenas com seus recursos particulares, mas se associando a outrem.

Chega o momento em que a vida precisa ser enfrentada com garra, porque não há tempo a perder e porque é muito o que está em jogo. Este é um momento crucial, você fará bem em se atrever a colocar seu jogo em marcha.

Valerá a pena você se recolher mais do que o normal, evitando dar opiniões que não forem solicitadas, por exemplo. Faça cara de panorama, entre em silêncio nas situações e saia delas com a boca fechada.

Seus problemas particulares não devem interferir na sociabilidade, até pelo contrário, pois, neste momento de sua vida, quanto mais profundos forem seus problemas, mais sociável você precisaria ser.