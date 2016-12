Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 22/12/2016 | 06h02 Atualizada em

A mudança não é mais uma perspectiva, é um fato consumado e você tem, a partir de agora, um tempo bastante longo para se reformular, deixando para trás velhos hábitos e construindo outros, mais adequados ao momento.



Sua alma é conectada ao Universo e, por isso, informada de tudo que acontece, só que sua mente tem dificuldade de interpretar o que sente e pressente. Não importa, comece agora o exercício dessa interpretação.

Os relacionamentos são mais importantes do que as pessoas que se relacionam. Esse é um fator que ninguém considera com a atenção devida, mas é essa falta que faz com que os relacionamentos sejam descartáveis.

Há toda uma organização que precisa ser feita por você com todo cuidado e carinho, de forma minuciosa e paciente. Tome mais tempo para o planejamento e organização do que para a execução das tarefas pertinentes.

As coisas poderiam ser diferentes, mas são o que são. Este é um momento em que o destino se mostra a você com todo seu esplendor, e sua alma se maravilha com o reconhecimento de haver uma ordem maior em andamento.

Para pedir a alguma pessoa que faça uma mudança, em primeiro lugar você teria de se submeter a esse tipo de mudança, pois, assim você conquistaria força moral para que qualquer outra pessoa entendesse seu pedido.

Relacionamentos verdadeiros são raros e preciosos, por isso, busque se aproximar das pessoas que tenham preservado os princípios, apesar de todas as dificuldades e contrariedades que experimentaram. Elas são valiosas.



Há todo um novo ciclo de vida que está começando e em grande parte sua alma é informada desse ao ter de se reorganizar financeiramente. Encare essa tarefa com confiança, é fundamental a organização.

As circunstâncias que não puderam ser removidas e que continuam obstaculizando seu caminho, melhor tratar com indiferença, focando-se no que realmente interessa e deseja ser conquistado. O resto é resto.

Em poucos meses sua alma percebeu muita coisa que calou fundo e que promoveu muita mudança interior, experimentada de forma perturbadora em alguns momentos. Agora as coisas começam a ser vividas com leveza.

É raro encontrar pessoas com as quais conversar abertamente, sem necessidade de se camuflar com posicionamentos politicamente corretos que, no mais das vezes, são hipócritas mesmo. Falar abertamente é delicioso.

Comece já a se organizar para o futuro que há muito tempo você enxerga em sonhos, mas que até agora não se atreveu a abraçar de verdade, como se tivesse tempo de eternidade entre o céu e a terra. Viva intensamente.