Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 23/12/2016 | 06h00 Atualizada em

Para que as coisas deixem de ser meras perspectivas e se transformem em obras consumadas, pouca coisa é necessária. O assunto é, basicamente, você deixar de falar sobre o que faria e começar a praticar a teoria.

A todo momento há sensações nos bastidores de seus pensamentos que deveriam ser levadas à sério, pois, por elas circulam informações que nenhuma lógica poderia alcançar de imediato. Sua alma é conectada ao Universo.

É impossível não se importar com o que as pessoas pensem ao seu respeito ou a opinião que circule por aí em torno de suas ações. Importar-se com isso não torna você menos independente, os relacionamentos são importantes.

Para conquistar suas pretensões, em primeiro lugar dispa sua alma da fantasia de que uma só tacada resolveria tudo. É um caminho longo, cheio de decisões, de acertos e desacertos, de dilemas e de resoluções.

As circunstâncias mudam, mas sua alma precisa manter o rumo firme na direção de fazer o que pretende. Nada nem ninguém deve ser considerado com tamanha atenção que faça você se desviar sequer um pouco do roteiro planejado.

Suas observações são importantes, mas provavelmente seriam recebidas de bom grado se você demonstrasse que faz uso delas também. Ou seja, em primeiro lugar faça mudanças em você para depois pedir que outrem mude.

Aconteceu tudo que poderia ter acontecido, já não há mais nada a acontecer. Por isso, começa agora o tempo de você fazer acontecer, reformulando os relacionamentos, se aproximando de pessoas mais sintonizadas.

Faça pouco, mas faça bem, pois, assim você conseguirá se reorganizar sem ter de fazer cortes profundos. O pouco que você fizer bem será o fundamento para que suas finanças funcionem da melhor maneira possível.

Para iniciar uma nova fase de vida você há de depender menos das circunstâncias e mais de modificar suas atitudes diante dos mesmos assuntos de sempre. Dessa forma, o futuro não será mais distante, acontecerá agora.

As mudanças em andamento começam a ser experimentadas com mais leveza a partir deste momento. É importante que você acompanhe intencionalmente este movimento, pois, a inércia da preocupação se repete por si só.

Como se poderia crescer intelectual e emocionalmente através de conversas adequadas ou de opiniões repetidas à exaustão, mas desprovidas de significados? É preciso abrir a mente e descrever a realidade.

Viva intensamente, como se você fosse deixar de existir a qualquer momento. Aproveite cada instante para se aproximar ao que sua alma enxerga em sonhos, mas que ainda se encontra muito distante da realidade.