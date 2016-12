Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 24/12/2016 | 06h00 Atualizada em

O momento é agora mesmo, não deixe para depois. Ainda que sua atuação seja um pouco atrapalhada e pareça não haver receptividade para suas pretensões, mesmo assim será propício você tomar algumas atitudes. Isso sim.

Os pressentimentos são informações valiosas que você precisa começar a levar a sério, utilizando-os para organizar seus movimentos. Comece testando esses pressentimentos, para você se familiarizar com seus métodos.

É importante considerar com atenção a opinião que as pessoas cultivem ao seu respeito. Porém, sua alma fica com o dilema de se isso não significaria perder sua amada independência. Esse dilema não tem solução.

O destino grandioso com que sua alma sonha está disponível, é um objetivo que se pode conquistar. É preciso, porém, que você não se iluda imaginando que de uma tacada só tudo seria resolvido. Há um caminho a trilhar.

Certezas são firmes intenções, porém, são temporárias também. O que era muito certo um dia no passado, agora não tem mais essa força toda. Considere isso com cuidado antes de tomar decisões baseadas em certezas.

Antes de pretender dar dicas a outrem, se organize em primeiro lugar, faça um exame profundo de consciência para colocar em ordem as emoções desencontradas que circulam à solta pela sua alma. Depois faça o que quiser.

Pessoas novas são mundos novos que sua alma pode e quer conhecer. Há toda uma reformulação social em andamento, que servirá para você ampliar sua mente e se aprofundar em temas que, no passado, não houve como abordar.

As finanças não hão de se converter em fonte de angústia, mas serem o exercício de constante reorganização em torno do qual sua alma construa, com paciência e prudência, o destino magnífico com o qual sonha.

Deixe para trás o que aconteceu, nada precisa ser revisitado. Você tem pela frente um futuro completamente diferente, desvinculado do passado. Há um fluxo de tempo que não vem do passado, vem do futuro insondável.

Há angústias que são suas, mas há outras que são do mundo e que, por isso, você não precisa encerrar em sua alma as interpretando como se fossem suas, alimentando culpas abissais com elas. Deixe ir embora.

A realidade é como ela é e não como as pessoas gostariam que ela fosse. Se for impossível falar das coisas pelo seu verdadeiro nome, então o intelecto humano se empobrece e preenche com opiniões sem fundamento.

Por que você haveria de aceitar menos do que sua alma pretende? Cada respiração há de aproximar você de suas pretensões, cada instante há de ser tratado como o derradeiro. Não há mais tempo a perder, entre em ação.