Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Foram apresentadas a você diversas perspectivas e essas ainda parecem distantes da realização. Porém, está tudo em andamento, passo a passo as coisas serão realizadas. Por isso, nada de precipitação, tudo em seu tempo.

Há uma ordem que, em primeiro lugar, se manifesta como desordem, porque contraria tudo que para você era seguro e dado por sabido. Acontece que as coisas mudaram e você ainda não se adaptou ao estado atual de coisas.

Talvez você ainda tenha de se adaptar ao tipo de gente que se aproximou e que ocupa espaço e tempo desta parte de sua vida. Essas pessoas estão aí, de pouco adiantaria fugir da realidade. As coisas são como são.

O que você queria está longe de acontecer, mas você há de tomar cuidado para não desprezar o que está em andamento só porque é distante dos seus desejos. Há coisas muito interessantes que poderiam ser desfrutadas.

Muitas promessas foram feitas no passado e muitas frustrações derivaram dessas, já que houve um consenso silencioso ao redor de que a palavra seria suficiente para fazer tudo acontecer. Só que não. A prática é essencial.

Seus recursos materiais e anímicos precisam ser administrados com mais eficiência. É por isso que as coisas andaram aos trancos e solavancos, para você se adaptar ao espírito atual do tempo e se resolver melhor.

Ofereça seu coração através de tudo que você fizer, mas principalmente a todas as pessoas mais próximas, aquelas com as quais você precisa construir a harmonia que, por enquanto, brilha pela sua ausência.

Ainda vai levar um bom tempo para você se reorganizar, por enquanto você deve reforçar a visão interior sobre o futuro que deseja realizar, porque a vida seguirá seus pensamentos, brindando com força para realiza-los.

Talvez não seja fácil reunir todas as pessoas que gostaria, pois, cada uma delas passou por um ano difícil e tenta se adaptar às circunstâncias a todo custo, com muita lentidão. Faça o que puder, mas faça bem.

Tudo será diferente do que um dia você experimentou. Essa perspectiva provoca ansiedade, já que sua alma ainda não consegue enxergar esse desenho ao passo que sabe não ser mais possível reproduzir o passado.

Ainda não chegou a hora de explicar o que acontece, mas enquanto isso você pode filosofar um pouco, se exercitar para ampliar sua percepção dos acontecimentos, pois, só com mente aberta dará para entender.

Sua segurança não dependede quanto dinheiro você tenha no bolso, mas das potencialidades que você temainda para explorar e que servirão para se abrir caminho, de forma independentede adversidades ou favorecimentos.