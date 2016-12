Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 29/12/2016 | 06h00 Atualizada em

Abra sua mente a respeito das perspectivas futuras, nem tudo que agora brilha continuará encantador no futuro, porém, ao mesmo tempo, algumas questões que parecem menores, o tempo tornará importantes e atraentes.

Investigue o que você quer saber antes de se atrever a emitir opiniões. Investigue, mas faça isso pelos canais adequados, evitando repetir opiniões que as pessoas fazem circular por aí sem a devida verificação.

São tantas argumentações que, no fim, isso resultará numa experiência que se repete ao longo do tempo, a de você demorar tanto para tomar uma atitude que se perde a oportunidade. Não vale, porém, se precipitar.

De vez em quando é duro ouvir algumas verdades, mas é algo imprescindível, pois, de outra forma não haveria como reinventar a dinâmica dos relacionamentos mais frequentes e recoloca-los no caminho correto.

Dessa vez, será melhor você assumir essas pequenas tarefas que normalmente deixaria na mão de outras pessoas. A princípio, você poderá se enfadar por isso, mas logo descobrirá algo divertido em torno dessas tarefas.

Prazeres simples e disponíveis serão preferíveis a você se complicar para se aproximar do que, por enquanto, está distante. Prefira a simplicidade, ela brindará com regozijo suficiente para você se sentir muito bem.

Relacionamentos familiares não se circunscrevem aos laços de parentesco, se estendem a todas as pessoas com as quais você passa tanto tempo todos os dias, que a dinâmica se aproxima dessa familiaridade tão conflituosa.

Nada se acertará por si só, será necessária sua intervenção e, principalmente, que você sustente o resultado dessa atitude por um bom tempo, até que as coisas se estabilizem dentro da ordem que você deseja.

É propício fazer manobras para consolidar uma medida de segurança e você se sentir mais à vontade para, depois, se lançar a novas aventuras. Porém, o tema principal são as aventuras e não a segurança.

É importante você ter suas próprias opiniões sobre os acontecimentos, mas não é importante que você use argumentações que só incentivariam conflitos em vez de esclarecimento. Adeque seu discurso e evite brigas.

Guarde suas observações para si, neste momento elas não seriam bem recebidas, pois, apesar de lúcidas e necessárias, as pessoas andam preferindo uma mentira acolhedora a uma verdade dura e libertadora. Entende?

Saia da toca, pois, neste momento sua alma encontrará riqueza intelectual se relacionando com o maior número possível de pessoas, tanto as conhecidas quanto com aquelas pessoas desconhecidas que esbarrarem com você.