Jornalista faz piada com morte da atriz Carrie Fisher e é detonado na internet

Existe hora pra tudo, até pra fazer piada. Um comentário engraçadinho do jornalista Jorge Pontual dividiu opiniões na internet.



Ao falar sobre a morte de Carrie Fisher, a Princesa Leia da série "Star Wars", Pontual começou a citar declarações de famosos sobre a perda da atriz. Lá pelas tantas, o tom de piada tomou conta do momento triste:



— Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher, muitas celebridades marcando essa perda, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do "Star Wars". O Chewbacca disse... — e começou a fazer os sons estranhos característicos do personagem dos filmes."



Que bela oportunidade que vc perdeu de não falar besteira e ficar calado, @JorgePontual. pic.twitter.com/ce6hEbt5eQ ¿ Rafael Cotta (@elcotta) December 28, 2016

A brincadeira não pegou bem e logo muita gente começou a criticar a piada de mau gosto do jornalista:



A inacreditável capacidade da @GloboNews de dar voz a idiotas como esse @JorgePontual. Que VERGONHA. https://t.co/BuvjWfvjFA ¿ Edu Goldenberg (@edugoldenberg) December 28, 2016

@JorgePontual quando vc morrer vou fazer uma piada, vc só ñ é pontual na hora da sua morte, já tá atrasado. infeliz. fazer chacota da morte ¿ leonardo alves (@leokinys) December 28, 2016

@bicmuller@JorgePontual sério, que horror. Eu vi o vídeo e fiquei me perguntando como essas pessoas podem ser tão ridículas. ¿ Toma aqui os R$ 50 (@Matsia_) December 28, 2016

Jura q teve gente q se espantou com a atitude imbecil do Jorge Pontual ontem no Globo News.? com o nivel atual do jornalismo, nada assusta! ¿ Carlos Borsali (@CarlosBorsali) December 28, 2016

Por outro lado, alguns acharam graça e não viram nada de mais na "homenagem":



Cara,O Jorge Pontual....hahahahahahahahahahaha ¿ Que venha a série B (@ginopadilha) December 28, 2016

@JorgePontual Eu ri. Me julguem. ¿ ANTONIO FORTUNATO JR (@AFORTUNATOJR) December 28, 2016

@GordoGeek@JorgePontual exato. o cara é irônico, inteligente, às vezes cai no sarcasmo, quem nunca? o cheobaca foi gozado! ¿ Heloisa Pait (@helopait) December 28, 2016

Por um mundo com mais @JorgePontual ! Bom dia! ¿ Márcio Neves (@marcio_neves) December 28, 2016

Diante da repercussão, Jorge Pontual tentou se explicar no Twitter, alegando que a própria Carrie Fisher fazia piadas com a morte:

Pena que alguns fãs dela no Brasil não tenham o menor sense of humor. Não sacaram Carrie Fisher https://t.co/FIKeQD9QVq ¿ Jorge Pontual (@JorgePontual) December 28, 2016





Elogiei muito o trabalho dela pela aceitação da bipolaridade, da doença mental e da dependência química. Que pena que você não ouviu https://t.co/yGlF4t1jvz ¿ Jorge Pontual (@JorgePontual) December 28, 2016