Lumi faz balanço do "The voice Brasil": "Uma das melhores experiências que já vivi"

Mesmo não garantindo a vaga para a final do The Voice Brasil, o nigeriano morador de Porto Alegre Lumi não podia estar mais satisfeito com sua participação no reality. Ele fez um balanço da experiência ao Diário Gaúcho:



– O The Voice foi uma das melhores experiências que já vivi, fui privilegiado por ter estado neste programa ao lado de profissionais da música incríveis que me ensinaram demais. Eu vivi um sonho ao lado de milhares de brasileiros que me carregaram ate uma semifinal de um dos programas mais conhecidos e respeitados do mundo.



O carinho do público, aliás, é o que o cantor pretende levar para a sua carreira.



– A cada pouso na cidade do Rio de Janeiro para fazer o programa havia um Cristo de braços abertos para mim. Da mesma forma, o Brasil todo me acolheu de braços abertos. Eu só tenho a agradecer por tudo que vivi, eu estou muito feliz por tudo que aconteceu e esta acontecendo. Eu me sinto e sou um grande vencedor ao lado deste Brasil maravilhoso – finaliza.



