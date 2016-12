Lumi se apresenta hoje na semifinal do "The voice Brasil": "Concretização de um sonho"

A um passo da final 22/12/2016 | 08h01 Atualizada em

Único dos cinco representantes do Rio Grande do Sul que continua na disputa para ser a nova voz do Brasil, o nigeriano e morador de Porto Alegre Lumi embarcou, na manhã de quarta-feira, para o Rio de Janeiro. Lá, ele vai cantar mais uma vez no palco do The voice Brasil, nesta quinta, para tentar uma vaga na grande final, no próximo dia 29.



Leia outras notícias sobre famosos e entretenimento

Na fase Remix, na semana passada, ele foi o último escolhido para seguir no programa, pelo time de Lulu Santos. Ficou claro para quem assistiu ao programa que a decisão teve tudo a ver com a plateia, que gritava o nome do ¿quase gaúcho¿:



– Desde o momento em que o Lulu me escolheu, com todo aquele amor do público, foi uma mistura de sentimentos maravilhosos. Receber tudo aquilo me faz ter certeza de que estou conseguindo tocar de forma bacana a vida das pessoas.



Superação e carinho

O tempo de preparação para a apresentação desta noite, que pode garantir uma vaga na grande final, foi curto, mas Lumi está confiante em seu trabalho. Passando ou não para a final, ele se diz satisfeito com tudo o que aconteceu até aqui:



– Ser semifinalista é ver a concretização de um sonho. Só de fazer parte deste programa maravilhoso, com referência mundial, é demais. Estar na semifinal, então... A gente nunca pensa que é capaz de ir tão longe. Minha expectativa é unir a superação que consegui para estar lá neste momento com o carinho que estou recebendo de milhares de pessoas.



Leia também:

Nigeriano do "The voice Brasil" revela que adiou planos para entrar no reality



Bagagem cheia

Para dar sorte, quem o acompanha é o amigo de infância Yusuf:



– Ele me acompanhou desde o primeiro programa. É aquele que, enquanto eu cantava na audição, dançava com o Tiago Leifert (risos).



Lumi cita, também, duas coisas que não podem faltar em sua bagagem:



– Meus amuletos são minha fé e coragem. Fé de saber que temos o melhor guardado em nosso caminho, basta nunca desistirmos dos nossos sonhos e dar nosso melhor em tudo que fazemos!



Foto: Artur Meninea / Gshow

Como vai ser a semifinal

Hoje, 12 vozes, três de cada técnico, se apresentam, ao vivo, no palco do programa. A menor pontuação no voto popular deixa a disputa. Entre os dois melhores, o técnico escolhe quem vai disputar a final representando o seu time.