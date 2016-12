Magali Moraes conta do que é feito o Natal

Coluna da Maga 23/12/2016 | 10h08 Atualizada em

E aí, tudo pronto pra amanhã? Por mais que você tenha se organizado direitinho, alguma coisa vai faltar de última hora (é sempre assim). Não se preocupe com isso. O Natal é feito de pessoas, não só de peru e pinheirinho. A gente reclama da correria de final de ano, mas sobrevive e se encanta quando as luzinhas acendem. Dezembro é um mês intenso, exige preparo físico e emocional. Também é um ótimo pretexto pra repensar, reconciliar, renovar, reencontrar. E principalmente agradecer.



Vai ser o Natal das lembrancinhas? Então lembre de telefonar pra quem está longe e distribua palavras bonitas (nem precisa embrulhar). Quem está perto também vai gostar de ser lembrado. Dar tempo, dar atenção, dar carinho. Esses são os presentes mais valiosos que existem. Você pode enviar uma mensagem de texto, um vídeo bacana, um áudio. Ou pode aparecer na frente de alguém querido! De braços abertos e trazendo o seu melhor sorriso, que tal?

Leia outras colunas da Maga



Juntos confraternizando

Lá em casa vamos fazer de novo um amigo-secreto simbólico. Mais pela brincadeira, sem a pressão do presentear. Quem sabe no próximo ano a gente desapega totalmente? Imagine que legal fazer uma listinha de elogios, não de presentes. E na noite de Natal, olhar nos olhos de cada um e dizer por que aquela pessoa é um presente na sua vida (me arrepiei aqui!!). Até a data da ceia está mais flexível. Pra reunir todo mundo, muita gente vem escolhendo dias alternativos ao 24 e 25. Acho lindo!

Esse é o segundo ano em que posso desejar Feliz Natal pra vocês, leitores amados!! É como se a minha família tivesse aumentado incrivelmente. Toda segunda, quarta e sexta eu sou presenteada com a companhia de vocês! Nem Papai Noel faria tanto por mim. Obrigada de coração! Vocês iluminam a minha vida. E vou continuar tentando fazer o mesmo por vocês. Que esse findi seja lotadinho de amor, amigos, paz, brindes e homenagens. Feliz Natal!