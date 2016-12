Magali Moraes se despede de 2016

Coluna da Maga 30/12/2016 | 10h00 Atualizada em

Foram 52 semanas, 157 colunas publicadas e tantos amigos novos que perdi a conta! Durante o ano, recebi mensagens que me fizeram pensar, rir e chorar. Todas, de um jeito ou de outro, me incentivaram a seguir adiante. Nunca estive sozinha na frente do computador graças a você!! Já contei, mas não custa repetir (pode ter leitor chegando agora): meu sonho sempre foi escrever em jornal. E quando a gente deseja muito uma coisa, o universo conspira a favor. Por uma sorte maior que a Mega Sena da Virada, eu e o DG nos descobrimos. Me sinto como se estivesse aqui desde a primeira edição.



De todas as colunas de 2016, só uma delas eu não queria ter escrito: a dos vendedores de pano de prato. Pisei na bola. Sem querer, ofendi leitores. Já me desculpei com cada um, claro. Por que lembrar justamente de um erro, em meio a todos os acertos? Porque errar faz parte do crescimento pessoal. Apesar de ter 1,58m de altura, quero continuar crescendo como ser humano. Se você também não gostou de algo que leu, mil perdões. Escrever no DG é exercitar o respeito e a empatia. O que eu ganho em troca? Tua confiança, que é valiosa demais.

Obrigada mesmo



Não é fácil escolher os assuntos pra coluna. Minha especialidade são as miudezas da vida, que desaparecem junto aos problemas da cidade (ou seria da humanidade?). Quem garante que alguém vai se enxergar nas minhas singelas ideias? Não custa tentar! Por isso é tão legal quando você me escreve contando que se identificou e se emocionou. Obrigada mesmo!

Agora é se despedir de 2016, com tudo de bom e de ruim que ele nos trouxe. Focar nossa energia nos próximos 365 dias! E manter a esperança (sempre ela!!). Posso contar com a tua companhia? Coma lentilha, uva e figo, use as cores certas pra realizar desejos (ou apenas acredite). Pule do banquinho, pule as ondas do mar, brinde a dias melhores! Te desejo uma maravilhosa entrada de ano! Feliz 2017!!