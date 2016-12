Maratona "Game of thrones", "Dancinha dos famosos" e outras atrações da TV no final de semana

Programação 30/12/2016 | 11h05 Atualizada em

TVZ Faz a Sua Festa

Para encerrar o ano em grande estilo, o TVZ Faz a Sua Festa exibe as 100 melhores músicas de 2016 com uma retrospectiva especial. A mistura é dominada por canções de Anitta, Drake, Fifth Harmony, Nego do Borel (foto), Justin Bieber, Ludmilla, Calvin Harris, entre outros artistas. Perfeito para deixar rolando enquanto curte a última noite do ano com os amigos ou para quem não larga o sofá e o controle remoto nem no Réveillon! Multishow, sábado, a partir das 19h.





Especial Rolling Stones



Foto: YAMIL LAGE / AFP

O último dia de 2016 reserva uma programação especial para quem curte Rolling Stones. No canal Bis, serão exibidos dois especiais da banda em sequência. O primeiro é o documentário The Rolling Stones Olé Olé Olé!: A trip across Latin America, que acompanha os Rolling Stones na turnê Olé pela América Latina em 2016.

Em seguida, vem o show histórico e gratuito em Cuba, onde a banda tocou pela primeira vez. O show a céu aberto para mais de 500 mil pessoas se tornou um marco para o país e para a carreira dos já lendários Mick Jagger e companhia. Canal Bis, sábado, às 21h e às 22h45min.





Nova série do Esporte Espetacular



Foto: César Alves / TV Globo/Divulgação

A Olimpíada de 2020 começa no primeiro dia de 2017 na telinha. No domingo, dia 1º de janeiro, o Esporte Espetacular estreia uma série que acompanhará, durante os próximos quatro anos, 10 atletas com potencial para lutar por medalha no Japão.

Foram selecionados para o Projeto Tóquio atletas com diferentes perfis e trajetórias: Arthur Nori (Ginástica Artística), Maicon Andrade (Taekwondo) e Petrucio Ferreira (Atletismo Paraolímpico), Pedro da Silva (Canoagem Slalon), Caio Bonfim (Marcha Atlética), Micaelly Brazil (Futebol Feminino), Orlando Luz (Tênis), Duda Lisboa (Vôlei de Praia Feminino), Emily Rosa (Levantamento de Peso) e Letícia Bufone (Skate). RBS TV, domingo, a partir das 10h.





Episódio de Réveillon de A Cara do Pai



Foto: Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

O último episódio da temporada de estreia de A Cara do Pai conta com a participação especial de Virgínia Cavendish e Marcelo Airoldi, como o casal Carmen e Aloísio. No programa, Théo (Leandro Hassum) planeja uma viagem dos sonhos, paga em muitas parcelas, para conseguir começar o ano sem confusões com a filha Duda (Mel Maia). Até que, nas vésperas da virada de ano, ele descobre que a empresa de turismo contratada faliu, e o pacote contratado foi por água abaixo.

Mesmo sem saber, Carmen e Aloísio, amigos de infância de Théo, vão ajudá-lo a sair dessa enrascada. RBS TV, domingo, 15h.





Estreia da Dancinha dos Famosos



Foto: João Miguel Júnior / Globo

Talento a gente já sabe que eles têm de sobra. O que seis atores-mirins têm para mostrar é que também mandam bem no jogo de cintura, no rebolado e nas coreografias da Dancinha dos Famosos 2017, versão infantil do Dança dos Famosos.

Os atores Gabriel Palhares (8 anos, com Leandra Caetano), Raffael Pietro (8 anos, com Nicole Alves), Xande Valois (12 anos, com Duda Almeida), Nathalia Costa (8 anos, com Walacy Monteiro), Gabriella Saraivah (12 anos, com Lucca Azevedo) e Letícia Salatiel (11 anos, com Marcos Paulo França) ensaiam como gente grande e têm de apresentar, na primeira etapa da competição, o ritmo baladinha, uma referência à música pop. Domingão do Faustão, RBS TV, domingo, a partir das 17h30min.





Maratonas HBO



Foto: HBO / Divulgação

Dois canais oferecem maratonas de séries neste domingo. Às 14h, começa a maratona da 6ª temporada de Game of Thrones no canal HBO 2. O especial vai deixar os fãs ainda mais ansiosos pelos novos episódios da série que estão por vir em 2017. Já para os admiradores da Sarah Jessica Parker, a maratona da primeira temporada de Divorce será exibida no canal HBO SIGNATURE, a partir das 20h.

6ª Temporada de Game Of Thrones, HBO, domingo, a partir das 14h.

Divorce, HBO Signature, domingo, 20h.