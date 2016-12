Michele Vaz Pradella: "O que esperar das novelas em 2017? "

Noveleiros 31/12/2016 | 10h01 Atualizada em

O ano de 2016 chega ao fim, felizmente, já que foi tão difícil para muita gente. É hora de pensar no que vem por aí, de renovar as esperanças em um 2017 mais leve, feliz e sem grandes turbulências. Na telinha, vem coisa boa por aí, vale a pena ficar de olho nas próximas atrações.



A expectativa é grande para a tão esperada estreia, depois de vários adiamentos, da minissérie "Dois Irmãos". Baseada no livro de Milton Hatoun, a produção estava na gaveta há dois anos, esperando por um espaço na programação. Juliana Paes e Cauã Reymond encabeçam o elenco. Vai ao ar a partir do dia 9 de janeiro, em dez episódios.



Ainda em janeiro, no dia 17 teremos a volta de Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva). Após 12 anos, "Cidade dos Homens" terá uma nova temporada, agora contando a vida da dupla na fase adulta, já com famílias formadas.



Entre março e abril, tem renovação total na safra de novelas. A primeira a estrear é "Novo Mundo", no horário das 18h. Com Caio Castro, Isabelle Drummond e Chay Suede, a trama misturará História do Brasil e ficção e contará um pouco da tumultuada luta pela Independência do nosso país.



No início de abril, Gloria Perez volta ao horário nobre com muita polêmica, histórias de amor e um grande elenco. "A Força de um querer" traz nomes como Paolla Oliveira, Juliana Paes, Isis Valverde, Marco Pigossi e Maria Fernanda Cândido.



Em seguida, é a vez de "Pega Ladrão", trama das 19h que terá Camila Queiroz e Mateus Solano formando o par romântico principal.



É, pelo jeito não vão faltar assuntos para as colunas de 2017. Feliz Ano Novo!