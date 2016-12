Pitty posa de biquíni e fala sobre transformações no corpo após maternidade

"Nem melhor, nem pior" 22/12/2016 | 11h10 Atualizada em

Pitty usou seu perfil no Instagram, na noite de quarta-feira, para postar uma foto na qual aparece de biquíni. A cantora, que deu à luz sua primeira filha, Madalena, há apenas quatro meses, falou sobre as mudanças em seu corpo após a maternidade.



Ela deu as boas vindas ao seu "novo corpo" e disse que seu organismo dá sinais de "querer se acomodar novamente". Confira o relato:



"Tanta coisa acontecendo por aí, e enquanto isso eu, em algum lugar, no processo de acolhimento desse meu novo corpo. Esse corpo que teve que ficar quieto pra poder carregar; esse corpo que gerou, que pariu, que passou por uma revolução e que agora dá sinais de querer se acomodar novamente. Esse corpo que não é mais o de antes, e nem tinha como ser; há que se re-conhecer nesse novo corpo. Nem melhor, nem pior - diferente. É simplesmente ele, o corpo que tenho agora para cuidar, amar e respeitar. Bem vindo, novo corpo."



Nos comentários da postagem, a cantora recebeu inúmeros elogios. Alguns, por sua beleza, outros, pela delicadeza da mensagem.