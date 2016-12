Por que uma vida sexual ativa é um santo remédio para sua saúde /

Falando de Sexo 20/12/2016 | 19h34 Atualizada em



Hoje, vim aqui fazer uma declaração bem importante: eu amo ler a coluna de vocês! Compro o jornal diariamente para acompanhá-las, porque muita coisa mudou no meu casamento e com os meus filhos por causa das dicas que dão.



Tenho a absoluta certeza de que não é só comigo que isto acontece, mas com tantas outras pessoas também. Vocês ajudam nas nossas relações, e eu fico muito satisfeita por conseguir ser uma mulher feliz na cama, com o meu marido. Um grande beijo e um forte abraço às duas!



Nossa, que legal, querida amiga! Nós ficamos extremamente felizes com o seu depoimento. Esse é objetivo da nossa coluna: orientar e educar para todos terem uma vida sexual longa e mais saudável.



Lembrando que a sexualidade não possui data de validade, e a vontade de fazer sexo pode permanecer conservada no envelhecimento, se a pessoa mantiver a vida sexual com qualidade e sem preconceitos.



O sexo saudável, ou seja, aquele em que o casal está disposto a praticá-lo, libera substâncias no organismo que estão intimamente ligadas à sensação de bem-estar, estimula a atividade cerebral, exercitando a criatividade e a memória, aumenta a autoestima, melhora o humor da pessoa, previne doenças e aumenta a cumplicidade. Por isso tudo, uma ótima vida sexual começa com uma boa saúde sexual.



A intimidade entre os parceiros é essencial para manter este relacionamento saudável e feliz, e sexo, em geral, é bom para a saúde!



