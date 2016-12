Prestes a completar 70 anos, Nivea Maria brinca: "Vou fazer nudes pra comemorar"

Melhor idade 30/12/2016 | 12h05 Atualizada em

Ela chegou pra movimentar a trama morna de Sol Nascente. Nivea Maria já mostrou a que veio na pele de Mocinha, a tia pilantra do vilão César (Rafael Cardoso). Chamada às pressas para preencher a lacuna deixada por Laura Cardoso, afastada da trama por problemas de saúde, Nivea se mostrou uma aposta certeira dos autores.

Na novela, a personagem abusa da sedução para enganar o japonês Tanaka (Luís Melo). Logo nas primeiras cenas, Mocinha deixou bem claro que está disposta a seguir com os planos de vingança da irmã, dona Sinhá. As duas acreditam que Tanaka foi indiretamente responsável pela morte do pai de César, que foi acusado de roubar a Arraial Pescados. O pai de Alice (Giovanna Antonelli) se encantou com dona Mocinha logo de cara, mas Nivea Maria garante que a gentil senhora é cheia de segundas intenções:

— Mocinha é poderosa e sedutora. As pessoas acham que depois de certa idade as mulheres não podem ser atraentes. Acreditam que não há mais libido e prazer com o passar do tempo. Elas estão enganadas. Eu me acho sensual.

Aos 69 anos, a atriz já faz planos para a chegada dos 70, em março:

— Vou fazer muitos nudes para comemorar — brincou ela, em entrevista ao Extra.