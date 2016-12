Quem são os quatro finalistas do "The voice Brasil"

Televisão 23/12/2016 | 11h39 Atualizada em

A semifinal do The voice Brasil, na quinta-feira, foi um show de talentos na telinha. Mas, das 12 vozes que se apresentaram, apenas quatro seguem para a grande final, na semana que vem. Relembre a trajetória dos cantores que disputarão a preferência do público:



Afonso Cappelo - time Carlinhos Brown



Foto: Artur Meninea / Gsho / Reprodução

Afonso Cappelo veio de Belém, no Pará, e chamou a atenção dos quantro técnicos logo na audição, cantando em italiano. Ele soltou a voz ao som de ¿Imbranato¿, de Tiziano Ferro.



Na fase das Batalhas, enfrentou Peu Kuyumijan. Os dois apresentaram uma versão de Love Of My Life, do Freddy Mercury, e Afonso levou a melhor. Na semifinal, o cantor voltou a cantar em italiano, com La Solitudine, e foi o escolhido de Brown.





Dan Costa - time Lulu Santos

Foto: Artur Meninea / Gshow / Reprodução

O catarinense Dan Costa, do time de Lulu Santos, pode ser definido em uma palavra: eclético. Ele não esconde que seu forte está no sertanejo, mas o cantor "passeia" por diversos estilos, como pop e reggae.



Uma das apresentações que mais chamou a atenção do público foi na fase das Batalhas. Dan e Ana Akissue cantaram Quando a chuva passar, de Ivete Sangalo, e esbanjaram química e talento, é claro! Na semifinal, o retorno ao sertanejo: ele apresentou Duas Metades, de Jorge e Mateus, e ganhou a preferência de Lulu.





Danilo Franco - time Claudia Leitte

Foto: Artur Meninea / Gshow / Reprodução

O baiano Danilo Franco tentou sua segunda chance no reality em 2016. A primeira vez foi em 2013, quando ele ficou de fora. Também veterinário, o cantor apresentou Gostava Tanto de Você, de Tim Maia, nas audições, e virou todas as cadeiras.



Na Batalha dos Técnicos, ele apresentou Your Song, de Elton John, e ganhou da forte concorrente Cinthia Ribeiro. Na semifinal Danilo foi de Kiss The Sky, botou todo mundo pra dançar e ficou com a vaga para a grande final.



Mylena Jardim - time Michel Teló

Foto: Artur Meninea / Gshow / Reprodução

A cantora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entrou no programa no time de Claudia Leitte, mas foi parar no time de Michel Teló na Batalha dos Técnicos.



Mylena encerrou a semifinal dando um show com Love on the Brain, da cantora Rihanna, e levou o público à loucura. Ela foi a escolhida de Teló para representá-lo na grande final.



