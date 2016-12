Óxente, my god 21/12/2016 | 16h05 Atualizada em

Lembra daquelas novelas com personagens divertidos, que te fazem rir e até imitá-los? Quem nunca disse "eu sou ricaaaaaa" ou "não estou disposta", sem falar no tempo que ruge e a Sapucaí que é grande. Alguns chegaram a se tornar gírias comuns entre as pessoas.

Mas será que você sabe ligar o bordão ao personagem? Coloque a sua memória para funcionar e divirta-se!