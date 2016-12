Resumos da semana: 02 a 07 de janeiro

Noveleiros 30/12/2016 | 10h01 Atualizada em

Confira tudo o que vai acontecer nas novelas da Rede Globo esta semana.



*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Foto: João Miguel Júnior / TV Globo

Segunda-feira - 02 de janeiro



Toninho decide revelar a Joana o que Bárbara quer que ele faça contra ela. Artur e Dodô reclamam de Alisson. Bárbara pede para Irene não contar a Gabriel que mentiu para lhe proteger. Toninho chantageia Joana. Artur afirma a Dodô que Alisson quer ficar com Belinha. Caio aceita que Bárbara volte a trabalhar com eles no lugar de Joana. Alisson exige que Artur e Dodô sigam o cronograma de treinamento. Jéssica teme que a mãe descubra sobre a possível gravidez. Giovane exige que Irene diga a verdade para Gabriel. Joana confessa para Sula que tem medo do que Toninho pode fazer. Toninho usa o segredo de Joana para fazer uma proposta para Bárbara.



Terça-feira - 03 de janeiro

Joana comenta com Sula que deixará o Rio de Janeiro caso Toninho revele o segredo. Irene não se conforma de ter contado a verdade para Gabriel. Bárbara fica preocupada com as exigências de Toninho. Nanda fala para Tânia sobre a possível gravidez de Jéssica. Belloto conta para Jéssica que Rômulo lutou para ganhar. Ricardo e Caio se enfrentam por causa de Tânia. Rômulo revela a Belloto o que fez com o dinheiro que recebeu da luta. Caio convida Tânia para viajar com ele. Bárbara tira satisfações com Irene. Martinha é rude com os amigos e todos se incomodam. Belloto tenta convencer Nanda a conversar com Rômulo. Jéssica consola Martinha ao descobrir que a irmã também pode estar grávida. Bárbara mente para Gabriel. Joana enfrenta Bárbara.



Quarta-feira - 04 de janeiro

Joana discute com Bárbara. Jéssica pensa em um lugar para ela e Martinha fazerem o teste de gravidez. Jorjão incentiva Nanda a procurar Rômulo. Jéssica observa a relação de Martinha com Júnior. Nanda flagra Clara no quarto de Rômulo. Toninho pede dinheiro para revelar o segredo de Joana. Caio comunica a Joana que ela não faz mais parte da equipe. Rômulo tenta se explicar para Nanda. Gabriel intriga Giovane contra Joana. Bárbara pede para Tita a quantia que Toninho exigiu. Artur sente ciúmes de Belinha com Dodô. Nanda deixa Jéssica e a irmã dormirem na casa dela. Juliana estranha a atitude de Jabá, Lucas e Júnior ao falar de Martinha. Martinha se recusa a contar quem é o pai do filho que acredita estar esperando. Toninho conta para Bárbara o segredo de Joana. Joana decide revelar o segredo para Tânia.



Quinta-feira - 05 de janeiro

Joana explica a Tânia a situação que viveu em Morro Branco. Toninho se irrita com Bárbara. Tânia conversa com Sula. Jéssica e Martinha fazem o teste de gravidez. Clara se hospeda no hostel e Rômulo se preocupa. Nanda consola Jéssica. Bárbara se vangloria para Tita sobre a descoberta do segredo de Joana. Sula e Damiana temem a viagem para o Rio de Janeiro. Joana confirma que Toninho tem culpa pelo que aconteceu com ela no Ceará. Caio conta para Ricardo que Tânia irá com ele na viagem. Bárbara ameaça espalhar o segredo de Joana na academia.



Sexta-feira - 06 de janeiro

Joana enfrenta Bárbara. Toninho sente remorso por ter delatado a irmã. Joana se preocupa com a reação de Giovane. Bárbara manda Clara contar o segredo de Joana para todos na academia. Martinha se recusa a contar para Jéssica quem é o pai do filho que está esperando. Todos na academia comentam sobre Joana e Tânia a apoia. Joana garante a Bárbara que não se afastará da academia. Irene e Gabriel contam o segredo de Joana para Giovane. Tânia repreende Caio por tentar falar mal de Joana para ela. Giovane apoia a namorada. Sula e Damiana chegam ao Rio de Janeiro. Joana se declara para Giovane. Bárbara envenena Ricardo contra Joana. Martinha é rude com Juliana. Belloto, Jéssica e Nanda confortam Joana. Ana descobre que Martinha está grávida. Damiana procura Toninho. Ricardo pede para conversar com Joana.

*** SOL NASCENTE ***

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo

Segunda-feira - 02 de janeiro



Gaetano comenta com Geppina que acredita nas declarações de Mario contra César. João Amaro se insinua para Dora. Alice diz a Patrick que decidiu provar a culpa de Massao nas explosões e César ouve. Loretta se atrasa para um compromisso com Peppino. Incentivado por César, Tanaka, Alice e Mieko, Damasceno promete concentrar suas investigações em Massao. Mario pede que Carol não se envolva com César. Tiago convida Yumi para sair. João Amaro comenta com César sobre Dora, e o vilão repreende o comparsa. Mario se revolta quando Damasceno fala sobre a mudança de seu foco de investigação. Mesquita se interessa por Loretta. Com a ajuda de Paula, Mario flagra Carol e César juntos.



Terça-feira - 03 de janeiro



Carol garante a Mario que beijou César porque se sente carente. César afirma a Paula que Carol o agarrou. Mario explica para Geppina e Gaetano o motivo de sua briga com Damasceno. Vittorio se declara para Lenita. Damasceno investiga Massao. Alice lamenta com Tanaka seus desentendimentos com Mario. Mario combina com Tato sua ida à Bahia para falar com Wagner. João Amaro planta falsas provas da explosão no galpão de Massao. Alice desabafa com Lenita. Todos chegam para a festa de Ano Novo na casa de Tanaka.



Quarta-feira - 04 de janeiro



Tanaka dança com Mocinha na festa de Ano Novo. Flavinha se aproxima de Hideo. João Amaro convida Dora para dançar e Tiago repara. César tenta consolar Alice, que sofre por Mario, e Gaetano registra os movimentos do vilão. Tanaka passa mal e João Amaro o socorre. Dora e Paula se surpreendem com a performance de Elisa durante a festa. César comenta com João Amaro que Mario foi ao encontro de Wagner. Loretta pede que Alice se afaste de Mario. Hirô se incomoda com o envolvimento entre Yumi e Tiago. Damasceno e Dora cuidam de Elisa, que está embriagada. Mocinha descobre um esconderijo no quarto de Tanaka. Lenita enfrenta Loretta quando a enfermeira fala mal de Ralf. César ordena que os capangas que vigiam Wagner sequestrem Mario.



Quinta-feira - 05 de janeiro

João Amaro se preocupa com a ordem de César para sequestrar Mario. Loretta implora que Milena a acompanhe a uma festa em São Paulo. Alice tenta disfarçar a tristeza para Yumi. Gaetano briga com Tanaka. Alice pensa em Mario. Chica conversa com Quirino sobre a visão que teve envolvendo César e Massao. Loretta pede que Pietra apresente rapazes para Milena. Dora repreende Elisa por se embriagar. Tiago vê Dora com João Amaro e se incomoda. Damasceno questiona Ralf sobre uma tatuagem. Lenita e Vittorio conversam sobre o casamento. Geppina obriga Gaetano a fazer as pazes com Tanaka. Mieko se entende com Damasceno. Vittorio reclama por Milena viajar com Loretta. Mario pensa em Alice. João Amaro aconselha César a ter cuidado com Carol. Carol tem uma crise de choro e Ana Clara se preocupa.



Sexta-feira - 06 de janeiro

Ana Clara ajuda Carol a fazer um álbum para a filha. Vittorio se surpreende com Milena. Mesquita leva flores para Loretta. Ralf pede para Milena não se separar dele. Alice tem um pressentimento com Mario e Tanaka se preocupa. Mario e Tato repassam o plano para resgatar a família de Wagner. César tenta conter a euforia depois de ouvir Damasceno afirmar que Massao é o responsável pela explosão nas traineiras. Alice revela para Mario o resultado da investigação de Damasceno, mas ele não acredita. César questiona João Amaro sobre Mario. Mocinha e César supervisionam as obras para a construção do cassino. Lenita procura a enfermeira da maternidade onde deu à luz sua filha. Alice se preocupa com Mario. Ralf se aconselha com Patrick. Mario dá início a seu plano.



Sábado - 07 de janeiro



Mario chega à casa de Wagner, que está sendo monitorado por João Amaro e seus capangas. Damasceno revira o galpão em que Massao se escondia. Mocinha percebe o encantamento de César por Alice. Wagner se preocupa com o plano de fuga. Alice questiona o motivo da apreensão de César. Chica faz a prova de seu vestido de noiva. Tanaka pensa em convidar Mocinha para o Baile Vintage. Felipe estranha o desconforto de Sirlene com César. Pietra apresenta seu filho Mariano para Milena. Loretta esconde o celular da filha. Ralf não consegue falar com Milena e pensa em encontrá-la em São Paulo. Lenita descobre que Flavinha é adotada. Hirô se incomoda com o pedido de Yumi para trazer Tiago para jantar. Carol ouve uma conversa entre Mocinha e César sobre Alice. Damasceno encontra o local onde João Amaro plantou as falsas provas contra Massao. Carol liga para Mario e procura Alice.







*** ROCK STORY ***

Foto: Cesar Alves / TV Globo

Segunda-feira - 02 de janeiro



Zac consegue se desvencilhar de Jaílson e chega a tempo para a apresentação da banda. Lorena se preocupa quando Alex avisa que William levará a mercadoria para os Estados Unidos. A banda 4.4 ganha o segundo lugar no festival, e Gui e Júlia comemoram com os integrantes. Néia elogia Stefany e Yasmin fica intrigada. Diana não gosta de saber que Chiara foi à casa de Gui. Gordo afirma a Laila que Gui é o homem certo para Diana. Chiara e Júlia fazem as pazes. Marisa não consegue ficar com Nicolau. Haroldo diz a Nicolau que está muito orgulhoso do filho. Néia aprova a aproximação de Stefany e Léo. Nicolau, JF e Tom impedem que Jaílson agrida Zac. Gui e Gordo ficam inconformados ao saber que o caso do roubo será encerrado por falta de provas. Néia lembra a Léo que mentiu para a polícia para sustentar seu álibi. Diana não permite que Chiara volte a ter aulas com Júlia. Chiara foge de casa e Diana se desespera.



Terça-feira - 03 de janeiro



Diana conta a Gui que Chiara deixou um bilhete e saiu de casa. Néia avisa a Stefany que ela deve seduzir Léo para Diana dar o flagra nos dois. Tom diz a Zac que se preparou para também dar aulas a Yasmin. Chiara vai para a churrascaria e Luizão leva a menina para a casa de Gui. Alex avisa a Lorena que William embarcou com a mercadoria. Gui e Diana conseguem convencer a filha a voltar para a casa de Gordo. Lázaro comenta com Ramon que usará a casa que comprou de Gui para se aproximar de Diana. O voo de William é cancelado e ele acaba esquecendo o casaco com a mercadoria no avião. Caio se entristece com a ausência de Nicolau à sessão de quimioterapia. Nicolau desabafa com Roberto. Alex descobre que a polícia encontrou o casaco de William com drogas no avião. Laila incentiva Chiara a insistir com Diana para morar com Gui. Lorena não consegue falar com Alex. Lázaro oferece a casa para Diana morar com Chiara. Léo fica furioso ao descobrir que Zac está dando aulas para Yasmin.



Quarta-feira - 04 de janeiro



Léo e Néia se enfurecem com Yasmin por ela não contar que Zac está lhe dando aulas. Diana desconfia das intenções de Lázaro. Zac aconselha Tom a esquecer Yasmin. Júlia comenta com carinho sobre Lorena com Edith e Nelson. Alex diz a Lorena que o avião pegou fogo e eles perderam a mercadoria. Lorena pede que Alex se afaste dela. Léo cobra satisfações de Gui, achando que ele colocou Zac em sua casa para espioná-lo. Diana não gosta de ver Laila dando entrevista em sua casa e expulsa os jornalistas. Gui repreende Zac por ter escondido que estava dando aulas para Yasmin. Chiara conta para Gordo que Diana e Laila brigaram. Marisa não gosta de ver Nicolau conversando com Luana. Marisa arma para engravidar de Nicolau. Haroldo diz a Gilda que ela precisa aceitar as escolhas de Nicolau. Néia se aproveita da briga entre Léo e Diana e manda Stefany ir ao quarto do filho. Diana chega à casa de Léo.



Quinta-feira - 05 de janeiro



Yasmin chega antes de Diana ao quarto do irmão e esconde Stefany no armário. Nicolau pede desculpas ao pai. Daniel avisa a Gui que o Juiz marcou a audiência para o divórcio. Diana pede a Vanessa que providencie seu vestido de casamento. Léo entrega o convite de casamento para Lázaro. Diana lembra de seu relacionamento com Gui. Gui comenta com Júlia que desconfia que Eva esteja com algum problema. Haroldo afirma a Nicolau que ele deve contar com seus pais. Zac não aceita as desculpas de Yasmin. Diana gosta da casa que Léo pretende alugar. Gui vai com Zac e os integrantes da banda para um festival em Conservatória. Marisa fica frustrada porque Nicolau não se despediu dela. Diana tenta convencer Gordo de que Laila está com ele por interesse. Lorena destrata Alex. Chiara avisa a Diana que não irá morar com ela e Léo. Lázaro confessa a Néia que ama Diana. Alex, embriagado, insulta Júlia e depois a beija, pensando em Lorena.



Sexta-feira - 06 de janeiro



Júlia consegue se desvencilhar de Alex. Lázaro se arrepende de confessar a Néia que gosta de Diana. Júlia estranha que Alex a tenha chamado de Lorena e conta para a irmã. Lorena exige que Alex se afaste de Júlia. Júlia não consegue contar a Gui sobre o encontro com Alex. Gordo convida Laila para morar com ele. Diana se sente abalada na primeira audiência do divórcio. Gui avisa aos integrantes da banda 4.4 que dividirá o dinheiro do prêmio entre eles. Marisa comenta com Luana que Nicolau a está tratando de forma estranha. Gui prepara um jantar romântico para Júlia. Lázaro diz a Ramon que teve uma ideia para acabar com o casamento de Diana. Nicolau promete ir com Caio à sessão de quimioterapia. Lázaro avisa a Néia que irá sequestrá-la. Diana encontra Néia na casa de Lázaro.



Sábado - 07 de janeiro



Néia inventa uma desculpa para justificar sua presença na casa de Lázaro. Diana pede ajuda a Lázaro para afastar Laila de seu pai. Haroldo deixa a clínica envergonhado ao ser visto por Nicolau. Haroldo não conta a Gilda o que descobriu sobre Caio. Néia não aceita o plano de sequestro de Lázaro. Júlia conta a Gui que Alex a abordou, e o músico promete colocá-lo na cadeia. Daniel comenta com Júlia que acredita que a polícia não recebeu a gravação de seu depoimento. Gui pede a Daniel que contrate um detetive para descobrir onde Alex mora. Lázaro se oferece para ser empresário de Laila, mas exige que Gordo não saiba da proposta. Eva não consegue terminar a sessão com Gui. Bianca avisa a Eva sobre o estado de saúde de Joel. Nicolau deixa claro para Marisa que não quer namorá-la. Néia arma com Stefany. Alex observa Júlia e Gui. Diana surpreende Stefany dormindo na cama com Léo.



*** A LEI DO AMOR ***

Foto: Mauricio Fidalgo / TV Globo

Segunda-feira - 02 de janeiro



Magnólia procura por Ciro. Letícia e Tiago contam para Fausto que irão se casar. Tião reclama de Edu e Juninho para Helô e Yara. Pedro e Ana Luiza percebem a irritação de Ciro por causa do dinheiro que recebeu de Magnólia. Salete fica nervosa de saber que Robinson foi atingido por um bandido que invadiu seu posto e que Gustavo ajudou seu funcionário. Bruno decide reatar com Jéssica. Helô exige que Edu se desculpe com Tião. Ruty Raquel se surpreende de ver Mileide novamente no SPA. Tiago discute com Magnólia. Valdir afirma que Tião não precisa se preocupar com Fininho. Salete tira satisfação com Hércules e Luciane o defende. Sansão e Mileide ficam juntos. Ciro marca de se encontrar com Beth, e Sílvia não gosta. Edu se desculpa com Tião. Vitória vai à casa de Sílvia. Flávia descobre que Misael pode ajudá-la com seu trabalho. Salete se encontra com Gustavo. Vitória descobre que Ciro tem um caso com Beth. Salete vê a tatuagem de Gustavo.



Terça-feira - 03 de janeiro



Salete se desespera ao reconhecer a tatuagem de Gustavo. Beth reclama da quantia em dinheiro que Ciro lhe deu. Magnólia afirma a Gigi que ficará com tudo o que é de Tião. Salete conversa com Padre Paulo sobre Gustavo. Vitória conta para Augusto que Beth e Ciro são amantes. Misael se enfurece ao saber que Yara destratou Flávia. Helô descobre que Tião levou Edu a um prostíbulo e fica furiosa. Salete sofre por causa de Gustavo. Tião marca um encontro com Magnólia no SPA. Mileide conta para Ruty Raquel que se envolveu com Sansão. Camila diz a Ana Luiza que fará um intercâmbio na Nova Zelândia. Edu pensa em morar com Letícia. Magnólia revela a Tião que trouxe Beth dos Estados Unidos. Salete questiona Gustavo sobre um pacote de farmácia que estava no depósito. Helô procura Tião. Vitória revela a Magnólia que Beth é amante de Ciro.



Quarta-feira - 04 de janeiro



Magnólia fica furiosa com a revelação de Vitória. Salete exige que Gustavo vá à Polícia. Tião se sensibiliza com os comentários de Helô. Magnólia pensa em como afastar Beth de Ciro. Augusto questiona Beth sobre Ciro. Edu sai de casa e Tião lamenta. Magnólia oferece dinheiro para Beth se afastar de Ciro. Pedro vai com Helô ao médico. Augusto procura Ciro. Pedro arma com Letícia uma surpresa para Helô. Hércules pede que Mileide faça um novo discurso para ele. Camila conta para Robinson que viajará para a Nova Zelândia. Bruno não dá atenção para Jéssica. Salete descobre que a filha mais nova estava envolvida no assalto a seu posto. Flávia convida Misael para cantar na festa em que irá se apresentar. Jéssica confessa a Salete seu envolvimento com Fininho. Vitória e Augusto seguem Beth. Magnólia vai ao encontro de Ciro, que se desespera ao ouvir a voz de Beth.



Quinta-feira - 05 de janeiro



Ciro manda Magnólia se esconder de Beth. Vitória e Augusto ouvem a conversa dos dois. Tião sofre com a ausência da família. Ana Luiza se preocupa com a possibilidade de Vitória interferir na investigação contra Ciro. Magnólia sofre por causa de Ciro. Sílvia não gosta de saber que o filho está com Beth. Tião dá novas ordens para Valdir. Yara vê Misael e Flávia juntos e tem uma crise de ciúmes. Bruno pensa em Jéssica. Salete se declara para Gustavo. Ciro garante para Beth que eles fugirão juntos. Pedro reclama do comportamento de Vitória. Gustavo se despede de Suely. Salete encontra o bilhete de Gustavo. Magnólia pede o apartamento de Gigi emprestado. Mileide invade o SPA à procura de Sansão. Hércules fica inseguro com a ausência de Luciane em seu comício. Flávia se penaliza com o estado de Salete. Pedro revela a Fausto que foi Magnólia, ao lado de Ciro ou Tião, quem encomendou os atentados contra ele. Magnólia vê Fausto de pé.



Sexta-feira - 06 de janeiro



Magnólia desmaia e Ana Luiza a socorre. Tiago e Letícia convidam Antônio para ser padrinho de seu casamento. Ciro implora para que Magnólia termine o relacionamento com ele. Pedro repreende Fausto por ter se arriscado. Beth humilha Vitória. Flávia descobre que Tiago se casará com Letícia e faz uma ligação misteriosa. Salete não conta a verdade sobre Gustavo para Suely. Sansão expulsa Mileide de seu quarto. Magnólia suspeita da melhora de Fausto. Flávia termina seu namoro com David. Magnólia reclama por não ter sido convidada para o casamento de Tiago. Beth pensa em aceitar a proposta de Magnólia e se aconselha com Augusto. Misael vai com Flávia ao encontro de Cidália. Jáder procura Sansão no SPA. Cidália explica a Flávia por que não quer mais vê-la. Beth se encontra com Magnólia. Tiago agride Tião.



Sábado - 07 de janeiro



Tião rompe com Letícia. Misael apoia Flávia. Letícia questiona Tiago sobre o motivo de ele querer se casar com ela. Cidália pede para Leila não contar para Flávia quem é o seu pai. Tião pede para se encontrar com Magnólia. Beth se despede de Augusto. Luciane não deixa Hércules falar no comício. Juninho conta para Misael sobre o estado de saúde de Ritinha. Salete discute com Luciane. David convida Flávia para viajar. Yara fica abalada com os comentários de Misael. Letícia avisa a Helô que pedirá para Pedro levá-la até o Juiz. Magnólia entrega dinheiro para Beth e grava sua conversa com ela. Tião conta para Magnólia seu plano para desmoralizar Pedro. Pedro se emociona com o pedido de Letícia. Beth descobre que Ciro e Magnólia são amantes.







