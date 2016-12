Resumos da semana: 26 a 31 de dezembro

Noveleiros 23/12/2016 | 10h08 Atualizada em

*** MALHAÇÃO — PRO DIA NASCER FELIZ ***

Segunda-feira - 26 de dezembro



Bárbara exige que Toninho dê um jeito de afastar Ricardo de Joana. Martinha aconselha Juliana a prestar mais atenção em Jabá. Toninho se nega a falar o que sabe sobre Joana para Bárbara. Jack gosta do confronto entre Rômulo e Randon. Toninho ameaça Bárbara, que o instala no hostel. A pedido de Rômulo, Jack convida Nanda e Jéssica para assistir à luta do rapaz. Jorjão se preocupa com Rômulo. Irene reclama de Cleo e de Joana. Toninho confronta Joana. Jéssica tenta convencer Nanda a apoiar Rômulo. Joana flagra Toninho se aproximando de Manuela.



Terça-feira - 27 de dezembro

Manuela afirma a Joana que quer conhecer Toninho. Lopes visita Rômulo antes da luta. Tita reclama com Ricardo sobre o comportamento em relação a Joana e Toninho. Jack se irrita com a desconfiança de Rômulo e Belloto. Jéssica e Nanda chegam para a luta de Rômulo. Jorjão, Irene, Giovane, Gabriel, Krica e Cleyton assistem à luta de Rômulo pela televisão. Nanda não gosta de ver Jack próximo a Lopes. Jorjão se emociona com a performance de Rômulo. Toninho se insinua para Bárbara. Ricardo questiona se Joana tem medo de Toninho.



Quarta-feira - 28 de dezembro

Joana despista Ricardo e afirma que não tem medo de Toninho. Gabriel vê Bárbara com Toninho e desconfia da namorada. Rômulo desmaia durante a luta e Nanda se desespera. Jorjão lamenta a derrota de Rômulo. Irene confirma a Gabriel o álibi de Bárbara. Nanda ouve Lopes ironizando Rômulo e acredita que o lutador perdeu intencionalmente. Jéssica faz uma revelação para Belloto, que se declara para ela. Ricardo acusa Caio de ter se aproximado de Tânia apenas para afrontá-lo. Joana confronta Toninho.



Quinta-feira - 29 de dezembro

Joana garante a Toninho que descobrirá seu plano para lhe atingir. Arthur e Dodô malham juntos para impressionar Belinha. Krica se irrita com o assédio de Toninho. Cleyton exige que Toninho deixe o hostel. Martinha se irrita com os colegas e todos estranham seu comportamento. Giovane tenta descobrir os planos de Toninho contra Joana. Ricardo pede que Tânia assuma sua paixão por ele. Júnior sugere que Martinha esteja com ciúmes de Lucas e Jabá. Giovane questiona Joana sobre os segredos que Toninho esconde.



Sexta-feira - 30 de dezembro

Joana confessa a Giovane que esconde uma história séria, que não tem coragem de contar. Toninho convida Bárbara para jantar. Tânia afirma a Ricardo que escolheu ficar com Caio. Juliana e Luiza exigem que Jabá e Lucas sejam mais carinhosos com Martinha. Toninho coloca uma foto de Joana e Gabriel juntos na agenda da irmã. Giovane tira satisfações com Gabriel sobre a foto com Joana. Gabriel acredita que Joana ainda nutre sentimentos por ele. Toninho faz uma confissão à Joana e propõe à irmã que os dois se unam contra Bárbara.

*** SOL NASCENTE ***

Segunda-feira - 26 de dezembro



Tiago e Yumi se beijam. Loretta pede ajuda a Ana para vender suas joias. Todos incentivam Mario a perdoar Loretta, e Vittorio conversa com o filho. Loretta promete a Milena que tentará ser uma mãe melhor. Ralf conforta Milena. Lenita conta a Vittorio que encontrou uma pista sobre sua filha. Alice e Mario se encontram e dão apoio um ao outro. João Amaro e Cesar fabricam um álibi para livrar o vilão das investigações sobre a explosão nas traineiras. Alice confessa a Patrick que desconfia da empresa que investiu na Arraial Pescados. Sirlene se assusta ao descobrir que Mocinha é parente de Cesar. Damasceno comprova o suposto álibi de Cesar. Mocinha decide custear os estudos de Júlia. Vittorio sonda Loretta sobre seu trabalho na maternidade em que Lenita deu à luz. Alice conhece Sócrates.



Terça-feira - 27 de dezembro



Alice informa a Sócrates que transferirá a conta da Arraial Pescados para a administração de Felipe. Sócrates prepara sua saída do país. Lenita encontra Eulália e consegue o telefone da enfermeira Laís. Loretta aceita se divorciar de Vittorio. Mario afirma a Damasceno que conseguirá desmascarar Cesar e pede ajuda a Wagner. Mocinha finge gostar da companhia de Tanaka. Loretta desconfia do envolvimento entre Carolina e Cesar. Mesquita comunica a Ralf que ele deverá ser inocentado pelo assassinato de Massao. Gaetano aconselha Tanaka sobre Mocinha. Alice comenta com Patrick que acredita que Cesar esconde algo. Mario conclui que Cesar foi o mandante da explosão. Tanaka convida Mocinha para comemorar o Natal em sua casa. Alice decide se unir a Mario para investigar Cesar.



Quarta-feira - 28 de dezembro



Alice e Mario conversam sobre as atitudes de Cesar. Mocinha convence Tanaka a convidar Cesar e João Amaro para o Natal em sua casa. Vittorio comenta com Lenita que se preocupa com a relação entre Mario e Loretta. Carolina observa o romance entre Patrick e Ana. Loretta canta no karaokê de Lenita para chamar a atenção de Vittorio. Mesquita passa mal e Loretta o ampara. Milena, Peppino e Mario se surpreendem com a atitude profissional da mãe. Ralf garante a Hirô que está apaixonado por Milena e a aconselha sobre seu casamento. Vittorio conversa com Mario sobre Loretta. Ralf presenteia Milena. Mario se reaproxima de Loretta.



Quinta-feira - 29 de dezembro

Loretta se emociona com a aproximação de Mario. Mario sugere um nome para sua filha, e todos comemoram. Mocinha, Cesar e João Amaro passam o Natal com a família de Tanaka e Alice. A família de Chica e Quirino comemora o Natal. Cesar tenta disfarçar sua paixão por Alice e afirma que contribuirá com as investigações de Damasceno. Felipe presenteia Sirlene e Lucas. Mario visita Carolina. Tiago visita Yumi. Lenita ouve quando Loretta afirma a Vittorio que trabalhava na maternidade em que a empresária deu à luz sua filha.



Sexta-feira - 30 de dezembro

Cesar disfarça as ameaças contra Sirlene para Alice. Mario revela a Loretta que desconfia do caráter de Cesar. Loretta aconselha Mario a se casar com Carolina. Alice tenta identificar as reais intenções de Cesar. Geppina e Gaetano conversam com Alice sobre o interesse de Tanaka em Mocinha. Dora e Tiago trocam juras de amizade eterna. Vanda admira a atitude de Dora e a incentiva a costurar seus vestidos. Júlia sente saudade de Wagner.



Sábado - 31 de dezembro



Peppino vai à casa de Nanda. Felipe beija Sirlene, e Cesar vê. Mario encontra Alice. Loretta comenta com Mario que Carolina parece gostar de Cesar. Alice flagra Cesar repreendendo o namoro entre Sirlene e Felipe. Nuno aconselha Tiago a se declarar para Yumi. Tanaka questiona Alice sobre suas desconfianças com Cesar. Sirlene comemora com Felipe uma nova fase de sua vida. Tiago e Yumi declaram sua paixão um pelo outro. Mocinha e Cesar juram vingança contra Tanaka.







*** ROCK STORY ***

Segunda-feira - 26 de dezembro



Léo, Néia e Lázaro comemoram ao saber que o CD de Gui estava no computador roubado. Gordo avisa a Diana que as imagens da câmera não são suficientes para identificar o ladrão. Chiara rejeita Júlia. Tainá comenta com Gui que Lázaro e Léo estiveram na gravadora no dia do roubo. Nicolau avisa a Marisa que não conseguiu reverter sua demissão. Marisa está decidida a ter um filho de Nicolau. Tainá desconfia de que alguém da gravadora ajudou no roubo. Laila tenta tirar vantagem do roubo para fazer com que Gordo invista em seu DVD. Diana induz Chiara a sentir raiva de Gui e Júlia. Yasmin alerta Léo que a ideia de pedir a mão de Diana em casamento durante o show pode dar errado. Lázaro expulsa Gordo de sua casa. Gui vai à gravadora em busca de pistas. Diante de Gordo, Gui acusa Léo de ter roubado a gravadora.



Terça-feira - 27 de dezembro



Léo e Gui discutem. Néia expulsa Gui e Gordo de sua casa. Yasmin reconhece o casaco de Léo na foto da pessoa que roubou a gravadora. Yasmin pergunta se foi a mãe quem roubou a gravadora. JF demonstra preocupação quando os amigos postam o clipe da banda. Gui tenta convencer JF a não desistir da banda. Lázaro fica magoado com as suspeitas de Diana. Lorena cobra o dinheiro a Alex. Haroldo e Gilda dispensam Marisa do aviso prévio. Gui avisa a Júlia que vai a Petrópolis com Gordo tentar recuperar as gravações no computador de Tainá. Marisa se faz de vítima para Nicolau. Lázaro diz a Diana que Néia pode ter sido a responsável pelo roubo da gravadora. Vanessa vê um cartaz no aeroporto com a foto de Júlia, que é procurada por tráfico. Nelson enfarta e Júlia o socorre. Júlia decide pagar a cirurgia para salvar o amigo. Zac avisa a Yasmin que não irá mais lhe dar aulas. Ao sacar o dinheiro para a cirurgia de Nelson, Júlia é reconhecida pelo gerente do banco como foragida da polícia.



Quarta-feira - 28 de dezembro



Júlia consegue fugir do banco. Néia fica furiosa quando Diana insinua que ela pode ter sido a responsável pelo roubo na gravadora. Alex, Romildo e William planejam roubar a churrascaria. JF e os amigos da banda ficam surpresos ao ver o sucesso do clipe. Edith avisa a Júlia que Vanessa descobriu a verdade sobre ela. Néia dá um álibi falso para a polícia, dizendo que estava com Léo em casa na noite do roubo. Júlia pede a Vanessa que não revele a ninguém o seu segredo. Gui conta a Nicolau que o técnico não conseguiu recuperar os arquivos. JF decide permanecer na banda. O médico avisa que Nelson está fora de perigo. Lázaro pede a Ramon para confirmar o álibi que ele deu à polícia. Diana escuta a mensagem que Vanessa deixou no celular, dizendo que descobriu algo sobre Júlia. Gui mostra a Júlia uma nota sobre ela na internet. Nicolau flagra Romildo e William tentando roubar a churrascaria.



Quinta-feira - 29 de dezembro



Marisa reconhece Romildo e aproveita para impressionar Nicolau. Romildo e William conseguem levar o dinheiro da churrascaria. Léo diz a Diana que não gostou da acusação contra sua mãe. Alex acalma Marisa, dando parte do dinheiro do assalto para a irmã. Gui revela a Eva que pensa em abandonar a carreira solo para promover a banda de Zac. Léo avisa a Lázaro que pedirá a mão de Diana durante o show. Astrid leva Chiara para visitar Gui. Gui se entristece por Chiara não querer falar com Júlia. Marisa avisa a Alex que a equipe de um telejornal quer entrevistá-la para falar do assalto. Gilda e Haroldo pedem desculpas a Marisa e a readmitem na churrascaria. Vanessa incentiva Júlia a gravar sua história em um vídeo. Gui anuncia aos integrantes da banda que eles irão cantar em um festival universitário. Diana flagra Gordo com Laila. Vanessa avisa a Júlia que entregará o pendrive com seu depoimento à polícia. Lorena descobre os planos de Júlia para denunciar Alex.



Sexta-feira - 30 de dezembro



Lorena combina com Alex uma forma de impedir que Vanessa entregue o depoimento de Júlia à polícia. Romildo e William forjam um assalto para tentar roubar o pendrive de Vanessa . Lázaro conta a Néia sobre a intenção de Léo de pedir a mão de Diana em casamento no show. Gui não gosta de saber que Júlia gravou o depoimento. Vanessa conta a Júlia e Gui que sofreu uma tentativa de assalto, mas conseguiu entregar o pendrive na delegacia. Luana comenta com Marisa que pensa em não aceitar a proposta de emprego por causa de JF. Roberto diz a Nicolau que ele, em breve, precisará fazer novos exames. Diana fica abalada ao constatar o desprezo de Gui. Néia percebe que acabou tomando o suco de maracujá com o laxante que havia colocado para Léo. Léo pede Diana em casamento durante o show.



Sábado - 31 de dezembro



Diana aceita o pedido de casamento de Léo, deixando Néia e Lázaro furiosos. Gui não gosta de saber que Léo será padrasto de Chiara e Júlia fica com ciúmes. Daniel avisa a Júlia que no inquérito do caso dela não há registro do vídeo que Vanessa entregou à polícia. William se oferece para levar a mercadoria para os Estados Unidos. Nicolau pergunta a Marisa se ela está com ciúme de Luana. Gilda se preocupa com Nicolau que decide seguir na banda. Vanessa critica a decisão de Diana de se casar com Léo. Lázaro avisa a Ramon que o casamento de Diana não irá acontecer. Zac recomenda Tom para dar aulas de História a Yasmin. Bianca consola Eva, que sofre por estar perdendo o marido. Néia conta a Lázaro seu plano para atrapalhar o noivado de Léo com Diana. Nelson deixa o hospital. Néia contrata Stefany como diarista para seduzir Léo. Zac é surpreendido pelas presenças de Jaílson, Du e Paçoca no festival. Júlia e Gui procuram Zac para a apresentação da banda no festival.



*** A LEI DO AMOR ***

Segunda-feira - 26 de dezembro



Magnólia e Tião trocam ofensas com Helô e Pedro. Fininho rouba o celular de Gledson. Tião é avisado de quando o novo atentado contra Fausto irá acontecer. Luciane prende Hércules no quarto. Letícia chama Pedro de pai. Jéssica avisa a Bruno que desistiu de ir para o Canadá. Fininho manda, do celular de Gledson, uma mensagem para Jáder. Helô chega ao escritório a tempo de impedir que Fininho cumpra sua ordem contra Fausto. Elio convoca o delegado e Magnólia fica furiosa. Pedro entrega ao delegado a seringa que seria usada contra Fausto. Zuza fica nervosa ao saber que Bruno não irá mais para o Canadá. Pedro invade o quarto de Magnólia.



Terça-feira - 27 de dezembro



Pedro discute com Magnólia. Ana Luiza, Pedro e o delegado veem as imagens da câmera do escritório. Helô fala o que viu antes do atentado e Pedro acredita que a mandante do crime seja Magnólia. Tiago fica encantado com Letícia. Ana Luiza e Elio ficam juntos no quarto de Vitória. Tião é ameaçado por Valdir. Magnólia exige que Helô mude o depoimento que deu para o delegado. Vitória fica nervosa ao saber que Sílvia quer ter um neto. Pedro pede a moto de Tiago emprestada. Elio afirma ao delegado que todos os crimes que aconteceram em São Dimas estão interligados. Magnólia percebe Pedro a seguindo e arma uma armadilha com Ciro.



Quarta-feira - 28 de dezembro



Magnólia disfarça que notou Pedro a seguindo. Antônio conta para Tiago que ele beijou Letícia em Ilhabela. Miro aconselha Tião a ser gentil com Helô para reconquistar Letícia. Jéssica conta para Bruno que Zuza quer que ela vá com ele para o Canadá. Ana Luiza pede para Elio instalar um GPS no carro de Magnólia. Hércules pede para Mileide redigir seus discursos. Ciro volta para casa de Silvia e Augusto conta para Vitória. Pedro e Ana Luiza veem Ciro tentando abrir o cofre na casa de Sílvia. Fininho é descoberto pela Polícia e Pedro o reconhece. Tiago beija Letícia e pede para reatar o noivado.



Quinta-feira - 29 de dezembro



Letícia não aceita o pedido de Tiago. Ciro exige que Magnólia lhe dê a senha do cofre da casa de Sílvia. Leila sugere que Cidália consulte um médico. Ruty Raquel manda Mileide procurar Sansão. Fininho escapa de um assassino de aluguel e pede ajuda a Gustavo. Gustavo encontra Robinson desmaiado no depósito. O delegado encontra o corpo do assassino de aluguel. Elio instala um rastreador no carro de Magnólia. Helô comenta com Pedro que Tião é obcecado por Magnólia. Tiago tenta reconquistar Letícia. Bruno flagra Jéssica dando dinheiro para Fininho. Pedro e Helô invadem a sala de Tião e encontram Magnólia discutindo com ele.



Sexta-feira - 30 de dezembro



A emissora não divulgou o resumo do capítulo.



Sábado - 31 de dezembro



A emissora não divulgou o resumo do capítulo.







