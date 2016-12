"Rock story": Néia arma plano para separar Diana e Léo Régis

Noveleiros 28/12/2016 | 15h37 Atualizada em

Só falar com Léo Régis (Rafael Vitti) não está sendo o suficiente, mesmo com toda a insistência de Néia (Ana Beatriz Nogueira). Ela vai começar a jogar baixo para tentar separar seu amado filhinho de Diana (Alinne Moraes) em Rock story.



A mãe protetora, que não suporta mais ver o filho apaixonado pela ex de Gui (Vladimir Brichta), vai contar para Lázaro (João Vicente de Castro) seu próximo plano: contratar uma moça para seduzir o rapaz e, assim, evitar que ele se case com sua amada.



- Eu chamei essa moça para trabalhar lá em casa, se passando por diarista. Só que o serviço dela vai ser outro - dirá ela.



A escolhida para a missão será Stefany (Giovana Cordeiro), e Néia deixará bem claro qual será o papel da moça em casa, segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo:



– Você não tem que fazer nada, teu trabalho é só dar em cima do meu filho.

– Mas será que o Léo vai gostar de mim? - perguntará a jovem.

– Se não gostar, você não recebe o dinheiro que eu acertei, pronto! Stefany, você é minha última esperança de evitar esse casamento.