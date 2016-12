Saiba o que fazer quando a paixão acaba /

Falando de Sexo 23/12/2016 | 07h02 Atualizada em

Olá, Andréa e Lúcia, gostaria da ajuda de vocês para tentar resolver uma questão que vem me intrigando. Estou com uma pessoa bem legal e já fui muito apaixonado por ela!



Mas parece que o tempo vai deixando o relacionamento mais tranquilo, e o sexo vai ficando mais parado. O que nós dois podemos fazer para reverter essa situação?



Quando você está se apaixonando, é difícil não olhar para o mundo e para o outro com óculos cor-de-rosa. Na paixão, idealizamos a outra pessoa conforme gostaríamos de viver um novo relacionamento.



O corpo vira um coquetel de novas substâncias que vai se acalmando na medida em que o casal se conhece. Claro que, durante a sedução e no início de um relacionamento, as pessoas estão e também se mostram diferentes pelo encantamento do momento.



Na realidade, isso muda a longo prazo. O problema não é que um enganou o outro, mas, sim, que o amor não pode ser ideal para sempre.



O relacionamento começa de verdade depois que vocês param de querer arrancar a roupa um do outro toda vez que se olham. Alguns dizem, inclusive, que o verdadeiro teste do amor é ele durar depois que a paixão acaba.



Viva o presente



Então, em vez de ficar cobrando que as coisas sejam como eram no começo, aproveite e curta onde e com quem você está. Planejem juntos as adaptações do que ainda não está perfeito entre vocês.



Tentem adequar os ritmos, aprendam a conviver com os amigos e com a família do outro, não se descuidem do desejo sexual e da excitação do parceiro. E não se esqueçam: é possível amar, ter sexo excitante e muita paixão, seja qual for o tempo do relacionamento.



