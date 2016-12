Sessão da Tarde exibe "A Origem dos Guardiões" nesta quarta-feira

Filme na TV 21/12/2016 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quarta-feira, é A Origem dos Guardiões, uma animação de 2012. A atração vai ao ar a partir das 15h10min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, as crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São eles que garantem a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu, pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo em todas as crianças.

Para combater este adversário poderoso, a Lua designa um novo guardião para ajudar o grupo: Jack Frost, um garotinho invisível que controla o inverno. Sem conhecer sua própria vocação de guardião, ele embarca em uma aventura na qual vai descobrir tanto sobre as crianças quanto sobre seu próprio passado.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Rise of the Guardians

Elenco: Vários|| Elenco de dublagem: Jack Frost:Thiago Fragoso/ Papai Noel:Sergio Fortuna/ Fada Do Dente:Isabelle Drummond/ Coelho Da Páscoa:Alexandre Moreno/ Breu E Bicho Papão:Jorge Lucas/ Jamie Bennett:João Victor Granja/ Sophie Bennett:Pamella Rodrigues/ Mãe De Jamie:Marcia Coutinho

Direção: Peter Ramsey

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Infantil