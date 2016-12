Sessão da Tarde exibe "Alvin e os Esquilos 2" nesta quinta-feira

Filme na TV 29/12/2016 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Alvin e os Esquilos 2, uma comédia de 2009. A atração vai ao ar a partir das 15h11min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Alvin, Simon e Theodore são astros mundialmente conhecidos. Apesar disto, continuam vivendo com Dave, que lhes deu abrigo e os levou à Jett Records.

Durante um show em Paris, um acidente faz com que Dave se machuque seriamente, tendo que permanecer um longo período no hospital. Ele pede que sua tia Jackie cuide deles neste período, já que os esquilos precisam retornar aos Estados Unidos.

Só que a tia também sofre um acidente, o que faz com que o trio fique sob os cuidados de Toby, sobrinho dela que é aficcionado por videogame. Toby é o responsável por levar os esquilos até a escola, uma experiência nova para eles.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel

Elenco: Zachary Levi, David Cross, Jason Lee, Wendie Malick, Kathryn Joosten, Kevin G. Schmidt|| Elenco de dublagem: Alvin:Fabio Lucindo/ Simon:Wendel Bezerra/ Theodore:Rodrigo Andreatto/ Brittany:Eleonora Prado/ Jeannete:Tatiane Kelpmair/ Eleonor:Fernanda Bullara/ Ian: Luiz Laffey/ Toby:Alfredo Rollo/ Outras Vozes: Bruno Mello/ Camila Caprini/ Cecilia Lemes/ Diego Lima/ Elcio Sodré/ Gilberto Baroli/ Igor Lott/ Isaura Gomes/ Kate Kelly/ Lene Bastos/ Luciana Baroli / Luiz Antonio / Marcio Araujo/ Marco Antonio/ Priscila Concepcion/ Priscila Ferreira/ Priscila Franco/ Ramon Campos/ Rodrigo Araujo/ Sergio Marques/ Silas Borges/ Silvio Giraldi/ Thiago Kelpmair/ Vagner Fagundes/ Yuri Chesman

Direção: Betty Thomas

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Comédia