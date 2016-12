Sessão da Tarde exibe "Aventura dos Sete Mares" nesta terça-feira

Filme na TV 27/12/2016 | 11h00 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta terça-feira, é Aventura dos Sete Mares, uma aventura de 2014. A atração vai ao ar a partir das 15h14min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, o órfão Pinky embarca no navio do Capitão Sabertooth, chefe de um bando de piratas. Eles partem numa perigosa jornada pelos oceanos, até o desconhecido reino de Lama Rama.

Enquanto o temido pirata busca um grande tesouro, Pink irá desvendar um segredo sobre o seu passado e a verdadeira identidade do sei pai.

Leia mais

50 filmes para você assistir na Netflix

Rainha de Katwe: filme em cartaz destaca a história de jovem campeã de xadrez

Confira outras notícias sobre o que rola na telinha

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama

Elenco: Kyrre Haugen Sydness, Odd-Magnus Williamson, Pia Tjelta, Tuva Novotny, Vinjar Pettersen|| Elenco de dublagem: Frida:Andréa Murucci/ Captain Sabertooth:Márcio Simões/ Longfinger:Eduardo Borgerth/ Pinky:Yan Gesteira

Direção: Lisa Marie Gamlem/John Andreas Andersen

Nacionalidade: Norueguesa

Gênero: Aventura