Sessão da Tarde exibe "Como Treinar o Seu Dragão" nesta sexta-feira

Filme na TV 23/12/2016 | 11h03 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta sexta-feira, é Como Treinar o Seu Dragão, uma aventura de 2010. A atração vai ao ar a partir das 15h10min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, na ilha de Bberk, os vikings se dedicam a combater e matar dragões. Soluço, filho do chefe, também sonha em matar um dragão e provar seu valor ao pai, apesar da descrença geral.

Um dia, por acaso, ele acerta um dragão, mas não mata e acaba soltando a fera. Só que o bicho perdeu parte da cauda, e não pode mais voar. Soluço tenta ajudar e acaba fazendo uma amizade que pode mudar a vida de todos em sua aldeia.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: How to Train Your Dragon

Elenco: Vários artistas|| Elenco de dublagem: Soluço: Gustavo Pereira/ Stoico, O Imenso: Mauro Ramos/ Astrid: Luisa Palomanes/ Melequento: Paulo Mathias/ Bocão: Cláudio Galvan/ Perna-De-Peixe: Charles Emmanuel/ Cabeça-Dura: Caio César/ Cabeça-Quente: Lina Mendes/ Outras Vozes: Bruno Rocha/ Carlos Gesteira/ Carmen Sheila/ Flávia Saddy, Lauro Fabiano/ Luiz Carlos Percy, Márcia Coutinho/ Mauro Horta/ Milton Parisi/ Reginaldo Primo/ Ricardo Schnetzer/ Sérgio Fortuna

Direção: Dean Deblois/Chris Sanders

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Aventura