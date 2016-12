Sessão da Tarde exibe "Homem De Ferro" nesta segunda-feira

Filme na TV 23/12/2016 | 11h03 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta segunda-feira, é Homem de Ferro, 2008. A atração vai ao ar a partir das 15h11min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, após sofrer um acidente, o bilionário inventor Tony Stark cria uma armadura de ferro para mantê-lo vivo. Com o sucesso de seu invento, ele decide usar essa alta tecnologia para combater o crime.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Iron Man

Elenco: Leslie Bibb, Jeff Bridges, Robert Downey Jr, Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Shaun Toub|| Elenco de dublagem: Tony Stark:Marco Ribeiro/ Obadiah:Julio Chaves/ Pepper:Sílvia Goiabeira/ Rhodey:Reginaldo Primo/ Yinsen:Mauro Ramos/ Christine:Priscila Amorim/ Coulson:Ronaldo Júlio/ Raza:Hércules Fernando/ Jarvis:Eduardo Borgerth/ Major Allen:Maurício Berger/ Whiplash 1:Marcos Souza/ Whiplash 2:Sérgio Muniz/ Engenheiro Chefe:Jorge Vasconcellos/ Jim Kramer:Sérgio Stern/ Narrador:Carlos Alberto/ Analista 1:Clécio Souto/ Jimmy:Philippe Maia/ Repórter Noticiário:Marisa Leal/ Garoto Guilmira:Not Dubbed/ Voz Automática:Leonel Abrantes/ Pratt:Cláudio Galvan/ Analista 4:Duda Espinoza/ Repórter:Sérgio Muniz/ Ramirez:Carla Pompílio/ Analista 2:Marcelo Garcia/ Analista 3:Ricardo Juarez/

Direção: Jon Favreau

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Ação