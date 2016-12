Sessão da Tarde exibe "Menores Desacompanhados" nesta quinta-feira

Filme na TV 22/12/2016 | 11h01 Atualizada em

O filme que será exibido na Sessão da Tarde, da Rede Globo, nesta quinta-feira, é Menores Desacompanhados, uma aventura de 2016. A atração vai ao ar a partir das 15h10min, conforme a programação divulgada pela emissora.

De acordo com a sinopse do filme, Uma inesperada nevasca na véspera do Natal obriga o fechamento de um aeroporto prejudicando os planos de todos os passageiros. Entre eles estão dois irmãos a caminho da casa do pai.

Eles aguardam na área especial para menores desacompanhados com dezenas de outras crianças. Entediados, decidem sair da área segura e deixam os responsáveis enlouquecidos atrás deles.

FICHA TÉCNICA DO FILME

Título Original: Unaccompanied Minors

Elenco: Lewis Black, Wilmer Valderrama, Tyler James Williams, Dyllan Christopher, Brett Kelly, Gina Mantegna|| Elenco de dublagem: Charlie: Thiago Farias/ Spencer Davenport: Charles Emmanuel/ Katherine Davenport: Bruna Laynes/ Grace Conrad: Lina Mendes/ Donna Malone: Jéssica Marina/ Oliver: Mauro Ramos/ Valerie Davenport: Mabel Cezar/ Sam Davenport: Waldyr Santanna/ Chefe Da Segurança Hoffman: Pádua Moreira/ Zach Van Bourke: Júlio Monjardim/ Garçonete: Silvia Goiabeira

Direção: Paul Feig

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Aventura